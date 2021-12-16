الخميس 16 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

معرض للتصوير الإعلامي بـ«تربية نوعية عين شمس» 4 يناير

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

ينظم قسم الإعلام التربوى بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس، معرضا للتصوير الإعلامي بعنوان "مهرجان الإنتاج الإعلامي لمادة التصوير الإعلامي" لطلاب الفرقة الثالثة بالقسم شعبة الإذاعة والصحافة والتلفزيون ٤ يناير المقبل، في تمام الحادية عشر صباحا، وسط إجراءات احترازية مشددة، بإجمالي ١٦٠ صورة و(٧) أفلام توعوية قصيرة.

وأوضح الدكتور أسامة السيد أن المهرجان يتضمن عرض ٧ أفلام خلال ٣٠ دقيقة عن (التنمر، زواج القاصرات، الحماية من السمنة، زيارة الأضرحة، كنا فين وبقينا فين، كورونا فيروس وسلف ودين)، ثم جولة في المعرض الذي سيتضمن هذا العام تيمة "بر الوالدين، اللي بتعملة اليوم هيترد لك بعدين"، بإجمالي  ١٦٠ صورة فوتغرافية.

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