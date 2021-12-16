افتتاح مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات بجامعة عين شمس

افتتح الدكتور المتيني، رئيس جامعة عين شمس، مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات بجامعة عين شمس اليوم بحضور المهندس رأفت الهندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية، المهندس هاني ضاحي رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل للمقاولات والاستثمارات العقارية.

وأعرب رئيس جامعة عين شمس عن سعادته البالغة بافتتاح مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة بعد تجديده والذي يمثل قفزة تكنولوجية هامة للجامعة، مشيرا إلى أن هذا المركز يشهد تطورا كبيرا خلال الفترة المقبلة تماشيا مع التحول الرقمي الذي يشهده العالم.

وأشاد المتيني بجهود مركز الاستشارات الهندسية بالجامعة فى التصميم والإشراف على تنفيذ مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار الدكتور إسلام حجازي، مدير مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة، إلى أن افتتاح اليوم

يهدف إلى مواكبة آخر المستجدات التكنولوجية، حيث أصبح لدى الجامعة مساحة وحدات تخزين 150 تيرابايت، أجهزة تأمين شبكات جديدة وحوالي 30 من الخوادم الحديثة، وتواكب ذلك مع زيادة سرعة الانترنت بالجامعة الي ٢ جيجابيت/ث للجامعة وكلياتها وإدارتها ومستشفياتها، حيث تم ضم جميع الوحدات التابعة لتكنولوجيا المعلومات في مبني واحد تنفيذا لرؤية الجامعة في ضم جميع الوحدات داخل مبنى واحد يضم وحدة البنية التحتية والشبكات، وحدة نظام الجامعة الإلكتروني، وحدة الخدمات الرقمية ووحدة البوابة الإلكترونية للجامعة.

واستعرضت الدكتور نجوى بدر، عميدة كلية الحاسبات والمعلومات، كيفية إعداد برنامج ذكى للجامعة "smart university"، والربط بين البوابة الإلكترونية وبنك المعلومات وقواعد بيانات الجامعة المختلفة والخدمات الإلكترونية المختلفة المقدمة للطالب وتتضمن الدفع الإلكتروني والتعرف على المقررات الدراسية إتاحة الوصول إلى نتائج التقييمات وكذلك خدمات الخريجين والحصول على الشهادات وغيرها.

وأشارت الأستاذ دكتور رشا إسماعيل، وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشئون الدراسات العليا والبحوث ونائب مدير مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات للبوابة الإلكترونية إلى أهداف البوابة الرئيسية للجامعة والتي تختص بإنشاء وتشغيل بوابة الجامعة الإلكترونية والكليات والوحدات التابعة لها لتقديم عدد من الخدمات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين الي جانب خدمات البحث العلمي وخدمات قطاعات الجامعة مثل إنشاء وإدارة وصيانة المواقع الالكترونية لوحدات الجامعة، وكذلك إنشاء ومتابعة النماذج الخاصة بنشر الأخبار على موقع الجامعة، تصميم واجهات صديقة وتفاعلية مع المستخدمين وإتاحة خدمات نظام إدارة الجامعة الإلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة وتسهيل وسرعة الوصول الخدمات الإلكترونية التي يقدمها، الخدمات التي يوفرها.

وأبرزت الأستاذ دكتور منى عبد العال، مدير إدارة تطوير التعليم الجامعي، أهمية منصة جامعة عين شمس asu2learn للتعلم الإلكتروني، بنك الأسئلة asu2test، ومنظومة القياس الإلكتروني إلى جانب

تطبيقات للمعامل الافتراضية والتي يستفيد منها طلاب 10 كليات، بالإضافة إلى تطوير برامج البكالوريوس والدراسات العليا، إعداد الاختبارات الإلكترونية لكليتي الطب والألسن وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس.

كما أشارت الأستاذ دكتور حنان السعيد، مدير مركز التعلم المدمج إلى الخدمات والبرامج الذي يقدمها المركز حيث يضم 4 برامج أساسية بعدة كليات تشمل التجارة، الزراعة، البنات والتربية، إلى جانب التعاون من 10 جامعات حكومية، موضحة أن للمركز وكالات خارجية بالإمارات والسعودية، كما يقدم المركز 12 دبلومة مهنية، مسارات تدريبية وتوفير برامج لعدد من المؤسسات.

استكمالا لخطة تطوير الحرم الجامعى، افتتح الحضور الكوبرى المعدنى الجديد الرابط بين ضفتى الحرم الجامعى ليكون بديلا عن الكوبرى القديم الذى تم إنشائه فى ثمانينات القرن الماضى، والذى تعرض لبعض الحوادث نتيجة لصغر الارتفاع أسفله والذى يعد أقل من الارتفاع المسموح به طبقا للمواصفات.

تم تصميم الكوبرى الجديد بواسطة مركز الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة جامعة عين شمس، طبقا لأعلى مستويات الراحة والأمان للمستخدمين وتوفير ارتفاع أمن للمرور أسفله، حيث يبلغ عرض الكوبرى الخارجى 7.3 متر وعرضه الصافى الداخلى للمشاه 6.4 وارتفاع الكوبرى الداخلى 3.2 متر وارتفاع القاع الخالص له من منسوب الطريق حوالة 5.7 متر، ما يجعله من أعرض كبارى المشاة في مصر.

كما تم عمل صيانة شاملة ورفع كفاءة لجميع العناصر الإنشائية الأصلية للكوبرى من أساسات وأعمدة وسطح الكوبرى العلوى وكذلك تم استخدام عناصر مساعدة حديثة من الكابلات المعدنية المرتكزة بصورة مؤقتة على جسم الكوبرى الحالى للحفاظ على الربط المعلوماتي بين منشآت الحرم والمستشفى التخصصي خلال فترة الإحلال والتجديد.

ولتسهيل استخدام الكوبرى فقد تم تزويده بعدد 4 سلالم كهربائية، بالإضافة إلى وجود شاشاتين على جسم الكوبرى من الخارج للعرض الأولى فى اتجاه مصر الجديدة والثانية فى اتجاه العباسية تستخدم فى الأغراض المعلوماتية للجامعة.

ويوفر الكوبرى ممر خاص للمواطنين لعبور ضفتي شارع الخليفة المأمون، بالإضافة إلى ممر منفصل ببوابات الكترونية لمنتسبي جامعة عين شمس من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس كما يوفر الارتباط بين حرم الجامعة والجراج المتعدد الطوابق المزمع تنفيذه بجوار مستشفى جامعة عين شمس التخصصى كما يساهم الكوبرى فى تحقيق سهولة الحركة على ضفتي طريق الخليفة المأمون، ما يخفف الحمل المرورى على ميدان العباسية.