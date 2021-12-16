مساعد رئيس الرقابة الإدارية يلتقى رئيس هيئة النزاهة العراقية

التقى اليوم، الوكيل أول خالد عبدالرحمن مساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية لشئون الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد والتعاون الدولي، والقاضى علاء جواد رئيس هيئة النزاهة بدولة العراق الشقيقة، وذلك على هامش اجتماعات مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشرم الشيخ.





تناول اللقاء بحث سبل التعاون بين الجانبين فى موضوعات منع ومكافحة الفساد والتوعية بمخاطرة، وتبادل الخبراء والخبرات بين الجانبين والاهتمام بالتدريب فى المجالات المرتبطة.

كما اتفق الجانبان على تفعيل التعاون الثنائى بين هيئة الرقابة الإدارية وهيئة النزاهة العراقية بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد خاصة فى مجالات استرداد الموجودات والتعاون الدولي وبرامج الماجستير الأكاديمي فى مجال الحوكمة ومكافحة الفساد التى تقدمها الأكاديمية.

وعقد الإثنين الماضي الوزير حسن عبدالشافي أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، مؤتمرًا صحفيًا على هامش اجتماعات الدورة التاسعة من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشرم الشيخ.

وقال خلال المؤتمر: أرحب بكم جميعًا بمدينة شرم الشيخ على أرض مصر، وأتمنى لكم إقامة طيبة.

يسعدني التواجد في هذا المؤتمر الصحفي الذي سيساعد على نقل مُلخص مُشاورات العالم حول مكافحة الفساد وهو ما يسهم في رفع وعي شعوب العالم بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته.

في ضوء أن هذا المؤتمر يعقد كل عامين لمناقشة قضية غاية في الأهمية تشغل المجتمع الدولي وهي منع ومكافحة الفساد رغم الظروف الاستثنائية المترتبة على جائحة كورونا فإن المُشاركة في المؤتمر تأتي بشكل غير مسبوق حيث يُشارك أكثر من 3000 خبير يمثلون الدول والمنظمات الدولية والإقليمية منهم أكثر من 1500 فرد مُشاركة فعلية، علاوة على عدد 400 ممثل من منظمات المجتمع المدني، كما أنه من ضمن المشاركين عدد 5 رؤساء جمهورية بشكل افتراضي، 26 وزير من بينهم 16 وزير مًشاركة فعلية، و63 رئيسًا لهيئات مكافحة الفساد من بينهم 54 مًشاركة فعلية، و25 نائب وزير من بينهم 17 مشاركة فعلية.

وافتتح المؤتمر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الأمر الذي يؤكد على دعم القيادة السياسية في مصر لإجراءات وسياسات منع ومكافحة الفساد.