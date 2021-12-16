جامعة بنها تحصد ميداليتين في بطولة «أولمبياد الفتاة» بالأقصر

شاركت جامعة بنها فى بطولة أولمبياد الفتاة الجامعية والتى أقيمت تحت شعار (شباب جامعات الجمهورية الجديدة) ، ونظمتها وزارة الشباب والرياضة بمشاركة 24 جامعة مصرية بمدينة الأقصر.

من جانبه، قال الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن طلاب الجامعة حصلوا على " 2 ميدالية برونزية " في ألعاب الكاراتيه ، وتنس الطاولة خلال فعاليات البطولة.

وفي سياق متصل، استقبل الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها ، الطالبة جنة الله مرسي فاروق بالفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية والحاصلة على المركز الثانى ببطولة كأس القارات للكاراتيه التقليدى.

جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور أسامة صلاح عميد كلية التربية الرياضية ، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.

وقال الدكتور جمال سوسه أننا فخورون بمثل هذه النماذج المشرفة من أبناء جامعة بنها ، مقدما التهنئة للطالبة على ما حققته من نتائج خلال فعاليات البطولة ، مؤكدا أن الجامعة سوف تدعمها في كافة البطولات القادمة.

واكد " سوسه " أن جامعة بنها حريصة على دعم الطلاب المتميزين في كافة المواهب وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الطلابية والرياضية التى تخلق شباباً واعياً مستنيراً منتجاً يعمل لصالح مجتمعه ووطنه.

وقدم الدكتور أسامة صلاح عميد كلية التربية الرياضية التهنئة للطالبة، مشيرًا إلى أن الكلية ترعى أبنائها الرياضيين الذين يستطيعون تحقيق إنجازات للجامعة ولمصرنا الغالية عن طريق تشجيعهم وتوفير لهم كل الإمكانيات التي تساعدهم على تحقيق أفضل النتائج.

يذكر أن بطولة كأس القارات للكاراتيه التقليدي تم تنظيمها خلال الفترة من ٢٤ حتى يوم ٣٠ نوفمبر الماضي بالصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي ، وشارك فيها 14 دولة، هي مصر والبرازيل والسودان و أرمينيا والبرتغال والأرجنتين وإيطاليا وفلسطين وجزر القمر ونيجيريا وبوركينا فاسو وغانا وتنزانيا والنيجر.