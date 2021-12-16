الخميس 16 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رأس غارب تعلن استحقاق 28 حالة لبرنامج «تكافل وكرامة»

صوره من الحدث
صوره من الحدث

أعلن اللواء حامد أحمد، رئيس مدينة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر، أن تم استحقاق 28 حالة لبرنامج تكافل وكرامة بمدينة رأس غارب بينها 14 حالة تابعة لوحدة الشئون الاجتماعية الشمالية، و9 حالات بالوحدة الجنوبية، و4 حالات بوحدة السلام.

وكان عقد اللواء حامد أحمد رئيس مدينة رأس غارب اجتماع لجان المسائلة المجتمعية والمنوط لها التحرى و بحث وتنقيح الحالات الاولى بالرعاية الاجتماعية لبرنامج تكافل وكرامة التابع للشؤون الاجتماعية بالمدينة.

وأكد خلال اللقاء على اعضاء اللجان ضرورة العمل والتحري الدقيق ميدانيًا للتأكد من أحقية صرف مساعدات تكافل وكرامة للمستحقين الحاليين، وإضافة فئات مستحقة جديدة حرمت من المساعدات في فترات سابقة، مؤكدًا على أعضاء اللجان بضرورة إعمال دورهم وتحقيق العدالة حتى يصل الدعم والمعاش لمستحقيه الحقيقيين.

وأضاف رئيس مدينة غارب أن اللجان دورها اجتماعي تنموي ورقابي، ومهمتها الأولى التحقق من صحة البيانات، و أن هذه اللجان أحد مظاهر التحضر والتقدم بالدول المتقدمة، لافتًا إلى أن مصر بدأت تفعيلها في الطريق الصحيح.

البحر الاحمر الشئون الاجتماعية رعاية مساعدات تكافل وكرامة برنامج تكافل وكرامة أعضاء اللجان محافظة البحر الأحمر الوحدة المحلية التخلص رأس غارب رفع المخلفات مدينة رأس غارب الاولى بالرعاية صرف مساعدات الحالات الأولى بالرعاية واستكمال

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وائل لطفي

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