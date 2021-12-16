الخميس 16 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

حبيبة عثمان تفوز بمسابقة المواهب ضمن فعاليات «Miss ECO Teen 2021»

مسابقة المواهب
مسابقة المواهب

أقيمت أمس بمدينة الأقصر مسابقة المواهب بين عدد 32 متسابقة ضمن فعاليات ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة  "Miss ECO Teen 2021"، حيث تم تقديم مجموعة من العروض المتنوعة من جانب المتسابقات ما بين رقص معاصر، غناء أوبرالي، ورقصات خاصة بالشعوب والبالية وغيرها من المواهب الخاصة بالفتيات وذلك بأحد فنادق الأقصر.

مسابقة المواهب 

وقالت الدكتورة آمال رزق، رئيسة المسابقة، لـ«الدستور» أن الفقرات تم تقديمها من قبل الفتيات متسابقة تلو الآخرى، وفازت المصرية حبيبة عثمان بالمركز الأول، وبلقب الوصيفة الأولى كانت من نصيب دولة روسيا فارفانا تبوكسوفا، أما الوصيفة الثانية فذهبت إلى الجزائر ماريا اوريده.

مسابقة المواهب 

وأكدت رزق أن اليوم 16 ديسمبر يشمل زيارة لمعبد الكرنك والغابة الشجرية، بالإضافة للحفل الترفيهي في المساء، وقامت بين المشاركات ايضًا مسابقة اللياقة البدنية، ومن المقرر يوم 18 ديسمبر إقامة مسابقة الفساتين من مواد مُعاد تصنيعها، ومن ثم التحرك للقاهرة.

يذكر أن عدد الدول المشاركة في المسابقة هذا العام وصل إلى 32 دولة، وتم اختيار الأقصر لتكون المدينة الرئيسية المستضيفة للحدث هذا العام، يستهدف تسويق السياحة الثقافية في مصر عالميًا خاصة بالدول المشاركة، والتي تحظى باهتمام كبير في خطة الدولة للترويج السياحي لمصر، وتزامنًا مع الحدث العالمي الهام وهو افتتاح طريق الكباش، فضلًا عن اختيار الأقصر للاحتفال بيوم المدن العالمي في أكتوبر الماضي، كما أنها تسلط الضوء على المقومات الأثرية الفريدة لمصر وأنا ليست منتجعات شاطئية فقط كما عن متعارف عليه في بعض الأسواق السياحية.

ومن بين  الدول المشاركة في المسابقة: ، المكسيك، فنزويلا، البرتغال، اليابان، الصين، بلجيكا، موريشيوس، صربيا، مونتينيجرو، الجزائر، روسيا، الهند، فنلندا، إستونيا، جنوب إفريقيا، قبرص، بولندا، كوريا الجنوبية، سوريا، تركيا، كازاخستان، أسبانيا، ألبانيا وفرنسا، كندا، باراجواي، الفلبين، مصر، الولايات المتحدة الأمريكية، إندونيسيا.

مسابقة المواهب
مسابقة المواهب
مسابقة المواهب
مسابقة المواهب
مسابقة المواهب
مسابقة المواهب
مسابقة المواهب
مسابقة المواهب
مسابقة المواهب
مسابقة المواهب
مسابقة المواهب
مسابقة المواهب
IMG-20211216-WA0008
IMG-20211216-WA0008
IMG-20211216-WA0006
IMG-20211216-WA0006
مسابقة المواهب ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة ECO Teen 2021 بأحد فنادق الأقصر ضمن فعاليات ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة مدينة الأقصر معبد الكرنك

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسئولون يخالفون توجهات الحكومة

الأكثر قراءة

حقيقة حذف أجزاء من مناهج الابتدائية والإعدادية خلال الفصل الدراسى الأول

رابط الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي 2022.. الحساب المدرسي الموحد

«عم غريب».. أقدم بائع «كسكسي» والطبق بـ5 جنيه في بورسعيد

ضبط 3269 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة

الآن مفتوح.. موقع وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا 2022 مجانًا

محافظ كفر الشيخ: 1385 فريقا لتطعيم 546 ألف طفل ضد شلل الأطفال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

انتبه .. قبل أن يورطك هاتفك فى هذه الجريمة!

د هند جاد

زعيط ومعيط.. ونطاط الحيط

د. القس صفوت البياضى

الإنسان مقامًا وقيمة يعتز به الوطن

د. بهي الدين مرسي

لو لم أكن.. «لوددت أن أكون»

أسماء محفوظ

حكاية الكيندر جاردن

جلال حمام

مَنْ ينتصر.. فى حرب إثيوبيا الأهلية؟

خالد عكاشة

معضلة المقاتلين الأجانب الهاجس الممتد!

مايكل واصف

حتى لا تتفاجأ بمجال العمل بعد التخرج.. ابدأ الآن

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

تواصل انتهاكات الاحتلال: إصابات واعتقالات وهدم واقتحام للأقصى

حاخام يتلقى تهديدات بعد دعمه تطعيم أطفال المدارس الإسرائيلية ضد كورونا

وساطة مصر مستمرة.. لماذا تسعى إسرائيل لـ«صفقة تبادل أسرى» مع حماس؟