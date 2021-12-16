حبيبة عثمان تفوز بمسابقة المواهب ضمن فعاليات «Miss ECO Teen 2021»

أقيمت أمس بمدينة الأقصر مسابقة المواهب بين عدد 32 متسابقة ضمن فعاليات ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة "Miss ECO Teen 2021"، حيث تم تقديم مجموعة من العروض المتنوعة من جانب المتسابقات ما بين رقص معاصر، غناء أوبرالي، ورقصات خاصة بالشعوب والبالية وغيرها من المواهب الخاصة بالفتيات وذلك بأحد فنادق الأقصر.

مسابقة المواهب

وقالت الدكتورة آمال رزق، رئيسة المسابقة، لـ«الدستور» أن الفقرات تم تقديمها من قبل الفتيات متسابقة تلو الآخرى، وفازت المصرية حبيبة عثمان بالمركز الأول، وبلقب الوصيفة الأولى كانت من نصيب دولة روسيا فارفانا تبوكسوفا، أما الوصيفة الثانية فذهبت إلى الجزائر ماريا اوريده.

مسابقة المواهب

وأكدت رزق أن اليوم 16 ديسمبر يشمل زيارة لمعبد الكرنك والغابة الشجرية، بالإضافة للحفل الترفيهي في المساء، وقامت بين المشاركات ايضًا مسابقة اللياقة البدنية، ومن المقرر يوم 18 ديسمبر إقامة مسابقة الفساتين من مواد مُعاد تصنيعها، ومن ثم التحرك للقاهرة.

يذكر أن عدد الدول المشاركة في المسابقة هذا العام وصل إلى 32 دولة، وتم اختيار الأقصر لتكون المدينة الرئيسية المستضيفة للحدث هذا العام، يستهدف تسويق السياحة الثقافية في مصر عالميًا خاصة بالدول المشاركة، والتي تحظى باهتمام كبير في خطة الدولة للترويج السياحي لمصر، وتزامنًا مع الحدث العالمي الهام وهو افتتاح طريق الكباش، فضلًا عن اختيار الأقصر للاحتفال بيوم المدن العالمي في أكتوبر الماضي، كما أنها تسلط الضوء على المقومات الأثرية الفريدة لمصر وأنا ليست منتجعات شاطئية فقط كما عن متعارف عليه في بعض الأسواق السياحية.

ومن بين الدول المشاركة في المسابقة: ، المكسيك، فنزويلا، البرتغال، اليابان، الصين، بلجيكا، موريشيوس، صربيا، مونتينيجرو، الجزائر، روسيا، الهند، فنلندا، إستونيا، جنوب إفريقيا، قبرص، بولندا، كوريا الجنوبية، سوريا، تركيا، كازاخستان، أسبانيا، ألبانيا وفرنسا، كندا، باراجواي، الفلبين، مصر، الولايات المتحدة الأمريكية، إندونيسيا.

مسابقة المواهب

مسابقة المواهب

مسابقة المواهب

مسابقة المواهب

مسابقة المواهب

مسابقة المواهب

IMG-20211216-WA0008