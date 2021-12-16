رئيس هيئة الرقابة الإدارية يلتقى النائب العام الأرميني في شرم الشيخ

التقى الوزير حسن عبد الشافي، اليوم، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، Artur Davtyan، النائب العام بجمهورية أرمينيا، بحضور سفير أرمينيا بالقاهرة، على هامش اجتماعات مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشرم الشيخ.

رئيس هيئة الرقابة الإدارية يلتقى النائب العام الأرميني

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المستقبلي بين الجانبين في المسائل ذات الاهتمام المشترك وموضوعات منع ومكافحة الفساد والتوعية بمخاطره، وتبادل الخبراء والخبرات بين الجانبين والاهتمام بالتدريب فى المجالات المرتبطة.

رئيس هيئة الرقابة الإدارية يلتقى النائب العام الأرميني

كما اتفق الجانبين على تفعيل التعاون الثنائى بين هيئة الرقابة الإدارية والجهاز النظير بجمهورية أرمينيا من خلال اتفاقيات التعاون الموقعة بين الجانبين.

وكان التقى أمس الوكيل أول خالد عبد الرحمن، مساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، لشؤون الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد والتعاون الدولي، Epiphane Zoro Bi Ballo وزير الحوكمة وبناء القدرات ومكافحة الفساد بدولة كوت ديفوار، على هامش اجتماعات مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشرم الشيخ.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون بين الجانبين فى موضوعات منع ومكافحة الفساد والتوعية بمخاطرة وتبادل الخبراء والخبرات التدريبية في المجالات المرتبطة، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية للاستفادة من الخبرات المصرية فى هذا المجال فى ضوء أن الوزارة منشأة حديثا ويرغب الجانب الكوت ديفواري فى الاستفادة من إمكانيات الأكاديمية لتدريب كوادره.

وفى نهاية اللقاء قام الوفد بزيارة جناح هيئة الرقابة الإدارية بمقر إقامة المؤتمر بشرم الشيخ واستمع أعضاء الوفد إلى شرح حول أنشطة الهيئة الترويجية للتوعية بمخاطر الفساد وكذا الأنشطة التدريبية المختلفة التي تقدمها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية.

وفى نهاية اللقاء قام الوفد بزيارة جناح هيئة الرقابة الإدارية بمقر إقامة المؤتمر بشرم الشيخ واستمع أعضاء الوفد إلى شرح حول أنشطة الهيئة الترويجية للتوعية بمخاطر الفساد وكذا الأنشطة التدريبية المختلفة التي تقدمها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية.