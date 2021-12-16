ضبط 3269 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط (3269) مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم إرتداء الخوذة وتم تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

كانت وزارة الداخلية قد أهابت بقائدي الدراجات النارية الالتزام بارتداء الخوذة حرصاً على السلامة العامة والحفاظ على أرواح المواطنين وحذرت من مخالفة ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجات النارية-الموتوسيكلات- وأكدت تطبيق لوائح قانون المرور الجديد على المخالفين.

كانت وزارة الداخلية قد أهابت بقائدي السيارات السير في الحارات المرورية المخصصة لهم، بما يحقق السيولة المرورية ويحد من وقوع الحوادث على الطرق، تجنباً للمسائلة القانونية.

ويتضمن قانون المرور الجديد، مجموعة من المواد الرادعة تتضمن عقوبات سالبة للحريات وأخرى مالية لمخالفات تندرج تحت شرائح مختلفة:

- عقوبة عدم ارتداء خوذة الرأس أثناء قيادة الدراجات النارية

قرر قانون المرور الجديد غرامة على سائقي المركبات حال نفاد الـ50 نقطة المرورية التي يتم خصمها من السائق حال ارتكاب تلك المخالفة على الطرق، وأقرت المادة 77 من القانون بخصم نقطتين حال ارتكاب مخالفة منها، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 400 جنيه.