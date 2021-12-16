الخميس 16 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحرير 2765 مخالفة لسيارات لعدم تركيبها الملصق الإلكتروني

الملصق الإلكتروني
الملصق الإلكتروني

علمت “الدستور” أن إجمالي عدد رخص السيارات المسحوبة بسبب مخالفة تركيب الملصق الإلكتروني بلغت 2765  مخالفة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونرصد من خلال النقاط التالية أبرز مزايا الملصق الإلكتروني:

- وجود شريحة تحتوي على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلي، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة في إدارة وتنظيم حركة المرور.

- يحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها "سيارة - دراجة نارية - نقل - مقطورة".

يكشف مدى أحقية المركبات فى السير بالمسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.

- يتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنياً.

ـ يمكن من خلاله التعرف على المركبات المطلوبة أمنياً والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على كل المواطنين بأنحاء الجمهورية.

- يسهم في التعرف على المركبات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.

كانت أعلنت وزارة الداخلية أنه اعتبارًا من 18 سبتمبر سيتم بدء تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التي لم تقم بتركيب الملصق الإلكتروني أو ذات الملصق التالف أو المتعمد إخفاؤه أو التي تم العبث بالملصق الخاص بها وفقد صلاحيته.

وذكرت الوزارة: «تشمل العقوبات سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على 3 أشهر، والحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500، أو إحدى هاتين العقوبتين»، وأهابت بالمواطنين سرعة التوجّه لإدارات المرور المختصة لتركيب الملصق الإلكترونى.

مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني دراجة نارية متروكة قائدي الدراجات النارية ارتداء الخوذة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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