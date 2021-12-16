الخميس 16 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

بوسترات منفردة لأبطال فيلم «الجريمة» استعدادًا لطرحه بدور العرض (صور)

الجريمة
الجريمة

طرحت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد "الجريمة" للفنان أحمد عز، بوسترات منفردة لأبطاله استعدادًا لطرحه بدور العرض السينمائي في 29 ديسمبر الجاري ضمن أفلام موسم رأس السنة الجديدة. 

فيلم الجريمة

وكانت الشركة المنتجة لفيلم "الجريمة" قد طرحت في وقتٍ سابق، بوستر دعائي يجمع أبطال العمل وفي خلفيته أحمد عز، حيث يقوم بارتكاب إحدى الجرائم. 

ومن المقرر أن يقيم صنَّاع الفيلم خلال أيام عرضًا خاصًا للعمل بحضور أبطاله احتفالًا بطرح العمل في دور العرض السينمائية. 

فيلم الجريمة

وتدور أحداث فيلم "الجريمة، في إطار بوليسي تشويقي حول جريمة قتل، وهو بطولة كل من: أحمد عز، ماجد الكدواني، سيد رجب، منة شلبي، رياض الخولي، ونبيل عيسى، ومحمد الشرنوبي، وميرنا نور الدين، وناردين فرج، سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، تأليف وإخراج شريف عرفة، إنتاج هشام عبد الخالق.

فيلم الجريمة 

وتدور أحداث العمل في فترة السبعينات، وخلال الأحداث يعاني "عز"، من الهلوسة، ليدخل إحدى المستشفيات، ولكنه يهرب منها، إذ أنه مجرم محترف يرتكب العديد من الجرائم لصالح بعض أصحاب النفوذ، ويتورط في جريمة كبرى تجعله يعترف بالجرائم السابقة، ويدخل فى صراع مع هؤلاء الأشخاص. 

وانتهى المخرج شريف عرفة، مؤخرًا من عمليات المونتاج والمكساج الخاصة بالفيلم وتم طباعة النسخ الماستر وتسليمها للشركة المنتجة للفيلم والتي قامت بدورها بتسليمها للشركة الموزعة استعدادًا لعرض الفيلم بالسينما. 

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