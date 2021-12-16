الاستئناف تحدد موعد محاكمة المتهمين بقتل شاب في المقطم

حددت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الخميس، جلسة 11 يناير 2022 المقبل لنظر أول جلسات محاكمة صاحب محل أجهزة كهربائية وآخران في اتهامهم بقتل شاب وإصابة خاله بجروح بسبب خلاف على التأخير في إصلاح جهاز كهربائي "خلاط" - ماكينة لإعداد الطعام-، أمام محكمة جنايات القاهرة.

كانت قد أحالت النيابة العامة صاحب محل أجهزة كهربائية وآخران للمحاكمة أمام الجنايات في اتهامهم بقتل شاب وإصابة خاله بجروح بسبب خلاف على التأخير في إصلاح جهاز كهربائي "خلاط" ماكينة لإعداد الطعام.

وبينت التحقيقات اتفق المجني عليه مع المتهم على إصلاح عطل نشب به، وعندما تأخر المتهم في التسليم عاتبه المجني عليه ونشبت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة استدعى كلا الطرفين أقارب له للتدخل لنصرته على الطرف الأخر ونتج عن المشاجرة قتيل ومصاب في منطقة المقطم بمحافظة القاهرة.

بدأت تفاصيل قتل شاب في المقطم ببلاغ تلقاه قسم الشرطة بوقوع مشاجرة بين طرفين سيدة وبصحبتها نجلها محمود وشقيقها، وبين طرف ثان صاحب محل إصلاح أجهزة كهربائية وبصحبته آخرون.

تم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى خاص، وتم إبلاغ الشرطة التي حضرت على الفور وفحصت البلاغ وألقت القبض على 3 من المتهمين وبحوزتهم الأسلحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.







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