الخميس 16 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الاستئناف تحدد موعد محاكمة المتهمين بقتل شاب في المقطم

المتهمين
المتهمين

حددت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الخميس، جلسة 11 يناير 2022 المقبل لنظر أول  جلسات محاكمة صاحب محل أجهزة كهربائية وآخران في اتهامهم بقتل شاب وإصابة خاله بجروح بسبب خلاف على التأخير في إصلاح جهاز كهربائي "خلاط" - ماكينة لإعداد الطعام-، أمام محكمة جنايات القاهرة.

كانت قد أحالت النيابة العامة صاحب محل أجهزة كهربائية وآخران للمحاكمة أمام الجنايات في اتهامهم بقتل شاب وإصابة خاله بجروح بسبب خلاف على التأخير في إصلاح جهاز كهربائي "خلاط"  ماكينة لإعداد الطعام.

وبينت التحقيقات اتفق المجني عليه مع المتهم على إصلاح عطل نشب به، وعندما تأخر المتهم في التسليم عاتبه المجني عليه ونشبت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة استدعى كلا الطرفين أقارب له للتدخل لنصرته على الطرف الأخر ونتج عن المشاجرة قتيل ومصاب في منطقة المقطم بمحافظة القاهرة.

بدأت تفاصيل قتل شاب في المقطم ببلاغ تلقاه قسم الشرطة بوقوع مشاجرة بين طرفين سيدة وبصحبتها نجلها محمود وشقيقها، وبين طرف ثان صاحب محل إصلاح أجهزة كهربائية وبصحبته آخرون.

تم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى خاص، وتم إبلاغ الشرطة التي حضرت على الفور وفحصت البلاغ وألقت القبض على 3 من المتهمين وبحوزتهم الأسلحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.


 


.

11يناير محاكمة صاحب محل قتل شاب المقطم

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسئولون يخالفون توجهات الحكومة

الأكثر قراءة

حقيقة حذف أجزاء من مناهج الابتدائية والإعدادية خلال الفصل الدراسى الأول

رابط الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي 2022.. الحساب المدرسي الموحد

«عم غريب».. أقدم بائع «كسكسي» والطبق بـ5 جنيه في بورسعيد

ضبط 3269 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة

الآن مفتوح.. موقع وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا 2022 مجانًا

محافظ كفر الشيخ: 1385 فريقا لتطعيم 546 ألف طفل ضد شلل الأطفال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

انتبه .. قبل أن يورطك هاتفك فى هذه الجريمة!

د هند جاد

زعيط ومعيط.. ونطاط الحيط

د. القس صفوت البياضى

الإنسان مقامًا وقيمة يعتز به الوطن

د. بهي الدين مرسي

لو لم أكن.. «لوددت أن أكون»

أسماء محفوظ

حكاية الكيندر جاردن

جلال حمام

مَنْ ينتصر.. فى حرب إثيوبيا الأهلية؟

خالد عكاشة

معضلة المقاتلين الأجانب الهاجس الممتد!

مايكل واصف

حتى لا تتفاجأ بمجال العمل بعد التخرج.. ابدأ الآن

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

تواصل انتهاكات الاحتلال: إصابات واعتقالات وهدم واقتحام للأقصى

حاخام يتلقى تهديدات بعد دعمه تطعيم أطفال المدارس الإسرائيلية ضد كورونا

وساطة مصر مستمرة.. لماذا تسعى إسرائيل لـ«صفقة تبادل أسرى» مع حماس؟