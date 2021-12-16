مواصلة فعاليات الحملة التوعوية «العنف الأسري وخطورته على المجتمع»

نظم مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الأزهر الشريف محاضرة تثقيفية للطلاب بجامعة أسوان، بالإضافة إلى ندوة توعوية بقرية غرب أسوان، وذلك للتعريف بدور مكتب الشكاوى ودور وحدة لم شمل الأسرة في تصحيح المفاهيم المغلوطة عن العنف الأسري وأنواعه وعقوبته القانونية.

الحملة التوعوية

وجاء ذلك استكمالاً لأنشطة وفعاليات الحملة التوعوية (العنف الأسري وخطورته على المجتمع) والتي دشنها اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ضمن المبادرة العالمية “16 يوم” لمناهضة العنف ضد المرأة.

الحملة التوعوية

كما تم تنظيم عدد من اللقاءات الشبابية والتدريبية تحت عنوان " احميها من الختان" بقرى ونجوع مركزي إدفو وكوم أمبو تضمنت عقد جلسات حوارية تفاعلية، علاوة على العديد من الأنشطة والتمارين والمسابقات الفكرية والبدنية من أجل تعريف الشباب بالأضرار الصحية والنفسية المتعلقة بخطورة ظاهرة ختان الإناث.