«القوى العاملة» تصرف 1.2 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة الدقهلية، 1255 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 11 من ذوى الهمم والعزيمة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغوا 3934 شاباً منهم 22 من ذوى القدرات ، فضلاً عن توفير 88 فرصة عمل .

وأوضح الوزير، في بيان اليوم الخميس، أن المديرية صرفت منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بواقع مليون و 208 ألفاً و 500 جنيه، منحة المولد النبوي الشريف لـ 2366 عامل مسجلين، و 6000 جنيه لـ 3 عمال رعاية صحية ، فضلاً عن تسجيل 34 عاملا جديداً للمنظومة واستصدار كارنيهات لهم .

ومن جهته، قال أحمد القللي مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية -في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر نوفمبر الماضي- إن المديرية قامت بالتفتيش الدوري والحملات فى مجال التفتيش العمالي على 755 منشأة وتم القيام بـ 33 حملة نهارية تفتيش شامل من خلال مفتشى العمل، وعقد 3 ندوات توعية ، بالإضافة إلى تلقى 87 شكوى عمالية تم تسوية 4 شكاوى منها ودياً ، وإحالة 40 شكاوى منهم للقضاء وجهات أخرى ، ومازالت 43 شكوى منها تحت البحث والدراسة.

كما استخرجت المديرية 1769 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة لـ 1769 عاملا على مهن مختلفة ، وعقد 6 دورات تدريبية بمراكز التدريب المهني استفاد منها 80 متدرباً ومتدربة .

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19 )، تابعت المديرية التفتيش على 361 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.