الخميس 16 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

إنفوجراف

كيفية التواصل مع جهاز حماية المستهلك (إنفوجراف)

حماية المستهلك
حماية المستهلك

حدد جهاز حماية المستهلك عدد من  الطرق التي يقوم بها المواطن عند التقدم بشكوى  للجهاز  للمواطنين الذين تعرضوا لمشكلة أو لديهم شكوى أثناء شرائهم لأي منتج والاتصال على رقم الجهاز 19855 كما حدد عدد من الطرق لكيفية التواصل مع جهاز حماية المستهلك.

في حالة وجود شكوى أو مخالفة يرجي التواصل عبر طرق التواصل المختلفة والتأكد من إرفاق المستندات الخاصة بالشكوى  مثل الفاتورة / الضمان.

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إنفوجراف

1- الاتصال بالخط الساخن الخاص بجهاز حماية المستهلك من خلال أى خط أرضى من خلال الرقم 19588.
2- إرسال شكوى من خلال الفاكس على رقم 0233030170 - 0235380384.
3- إرسال الشكوى إلكترونيا من خلال ملء استمارة عبر الموقع الإلكترونى لجهاز حماية المستهلك.
www.cpa.gov.eg
4- التوجه إلى مقر جهاز حماية المستهلك فى 96 شارع أحمد عرابي بالمهندسين أو 115 بالقرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.
5- تسجيل الشكوى عبر خدمة الواتس اب علي رقم: 01577779999  مع العلم بأن هذا الرقم متاح لتلقي الرسائل فقط و ليس لاستقبال المكالمات.
6- تسجيل الشكوى أو استقبال استفساراتكم عبر ‌الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك بمصر 
7- تقديم شكوى من خلال تطبيق المحمول الخاص بجهاز حماية المستهلك على جوجل ستور أو آبل.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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