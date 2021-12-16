المستندات المطلوبة للتقدم بشكوى لجهاز حماية المستهلك (إنفوجراف)

حدد جهاز حماية المستهلك عددًا من المستندات المطلوبة عند التقدم بشكوى للجهاز لابد وأن تتوافر مع المواطن عند التقدم بشكوى للجهاز.

كما أصدر عددًا من النصائح للمواطنين الذين تعرضوا لمشكلة أو لديهم شكوى أثناء شرائهم لأي منتج والاتصال على رقم الجهاز 19855.

وأكد الجهاز عبر بيان له أنه إلى أنه ينبغي توافر عدد من المستندات الأساسية المطلوبة للتقدم بشكوى للجهاز وهي بيانات الشاكي- صورة الرقم القومي- الفاتورة- والضمان وتختلف المستندات الإضافية حسب نوع كل شكوى.

🔴 إذا كانت الشكوى “سلع معمرة” يضاف إيصال الصيانة إن وجد.

🔴 إذا كانت الشكوى “سيارات” يضاف رخصة السيارة- إيصالات الصيانة.

🔴 إذا كانت الشكوى “أجهزة المحمول وأجهزة الكمبيوتر” يضاف إيصال تسليم الجهاز للوكيل.

🔴 إذا كانت الشكوى مرافق “الكهرباء / الغاز / المياه” يضاف إيصال الاستهلاك.

🔴 إذا كانت الشكوى “الإتصالات والإنترنت” يضاف رقم الخط محل الشكوى والفاتورة إن وجد.

🔴 إذا كانت الشكوى “تسوق إلكتروني” صورة من الطلب أو رقم الطلب وإيصال الشحن.