توجيهات الرئيس السيسي بالتوسع في إنشاء محطات غاز السيارات بالمحاور الجديدة تتصدر عناوين الصحف

سلطت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في إنشاء محطات غاز السيارات على المحاور الجديدة، واستقبال الرئيس السيسي لرئيس شركة سكاتك النرويجية، لبحث سبل التعاون في مجال الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى مؤتمر شرم الشيخ لمكافحة الفساد، وعدد من الأخبار الخاصة بالشأن المحلي.

ففي صدر صفحتها الأولى، وتحت عنوان "الرئيس: التوسع في إنشاء محطات غاز السيارات على المحاور الجديدة"، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن الرئيس السيسي وجه بمواصلة تنفيذ خطة توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية المنزلية، خاصة في القرى المدرجة بمبادرة حياة كريمة، وذلك بهدف تسهيل وصول الخدمة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية والتيسير عليهم، لاسيما في المناطق ذات الكثافة السكنية المرتفعة، فضلا عن التوسع في إنشاء محطات التزود بطاقة الغاز الطبيعي للسيارات على الطرق والمحاور الجديدة على مستوى الجمهورية لما لها من عوائد اقتصادية وبيئية وصحية.

- وزير البترول يعرض الجهود الجارية لتحقيق التوسع لمحطات تزويد السيارات بالغاز الطبيعي

وأشارت إلى أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسي أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

ونقلت (الأهرام) عن المتحدث باسم الرئاسة، قوله إن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في قطاع البترول"، واستعرض المهندس طارق الملا أعمال ونسب التقدم في المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، والذي نجح في زيادة أعداد المستفيدين من هذه الخدمة الحضارية في مختلف محافظات مصر، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة نوعية في هذا النشاط من خلال مبادرة حياة كريمة، بما يساعد على الارتقاء بجودة الحياة للمواطنين، حيث عرض في هذا الإطار الموقف الحالي لتوصيل الغاز الطبيعي إلى قرى المبادرة، إلى جانب موقف 14 قرية تم اختيارها كمشروع تجريبي ضمن المبادرة، والتي وصلت معدلات التنفيذ بها إلى حوالي 100%.



كما عرض وزير البترول الجهود الجارية لتحقيق التوسع والانتشار لمحطات تزويد السيارات بالغاز الطبيعي، خاصة في المناطق الحيوية التي تشهد كثافة مرورية مرتفعة.

- الرئيس السيسي يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية



وتحت عنوان "الرئيس: تعزيز التعاون مع النرويج في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة"، أفادت صحيفة (الأهرام) بأن الرئيس السيسي، أكد اهتمام مصر بالتعاون مع الجانب النرويجي، نظرا للخبرة العريضة التي يتمتع بها في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرا إلى أهمية أن تتضمن أي مشروعات تعاون مستقبلية بين الجانبين مراكز للتدريب الفني لبناء القدرات في مجالات التشغيل والصيانة، إلى جانب مراكز للبحوث والتطوير بالتعاون مع المعاهد والمراكز البحثية المختلفة في مصر.

وأوضحت أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس السيسي أمس، رايموند كارلسن الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية لتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إلى جانب هيلدا كليمتسدال سفيرة النرويج بالقاهرة، وعدد من المسئولين التنفيذيين بالشركة النرويجية.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الرئاسة، قوله إن اللقاء تناول التباحث حول فرص التعاون مع شركة «سكاتك» النرويجية بشأن توطين تكنولوجيا تحلية المياه، وكذلك مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لتوليد الطاقة النظيفة، والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع الخبرات الدولية العريقة في هذا المجال، استغلالًا للمصادر المتعددة من الطاقة المتجددة التي تحظى بها مصر، لا سيما طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وذلك في إطار خطة الدولة لتنويع مصادر إمدادات الطاقة، والاستفادة من ثرواتها الطبيعية.

من جانبه، أكد كارلسن الاهتمام البالغ الذي توليه الشركة النرويجية للتباحث حول فرص التعاون مع مصر في مجال نشاط الشركة وخبراتها العالمية، لاسيما في ضوء السمعة التي باتت تتمتع بها مصر على المستوى الإقليمي في مجال الحفاظ على البيئة، والاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وهو ما تكلل باستضافة مصر قمة الأمم المتحدة العالمية للمناخ العام المقبل.



وتحت عنوان "رسالة شكر إلى الرئيس السيسي من جامعة كفرالشيخ"، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ وجه الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد زيارته جامعة كفر الشيخ، مشيراً إلى أنه يوم تاريخي للجامعة وأن الرئيس السيسي يهتم كثيراً بتوجيه الدعم للطلاب لخدمة الوطن والقدرة على المنافسة.

وأكد "دسوقي" أن الجامعات المصرية تقع على عاتقها مسئولية كبيرة لتوفير التعليم الحقيقي داخل تلك الصروح العلمية الكبيرة المنتشرة في ربوع مصر وتتحمل دورًا كبيرًا في توعية وتثقيف الشباب وتحدياً للجميع، وقد وعدنا الرئيس بأننا على قدر المسئولية أمام شباب مصر المبدع والملهم.. ونحن نحلم بالوصول بجامعة كفر الشيخ للعالمية.

- الرئيس يهنئ ملك البحرين وأمير قطر بذكرى الاستقلال واليوم الوطني



وتحت عنوان "الرئيس يهنئ ملك البحرين وأمير قطر بذكرى الاستقلال واليوم الوطني"، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن الرئيس عبدالفتاح السيسي بعث برقية تهنئة إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، بمناسبة الاحتفال بذكرى الاستقلال وأوفد الرئيس السيسي، "محمد يحيي" الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة مملكة البحرين بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

كما بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي، برقية تهنئة إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بمناسبة الاحتفال بذكرى اليوم الوطني، وأوفد الرئيس السيسي، "عبدالعزيز الشريف" الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة دولة قطر بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

- نظام شامل لاكتشاف "غسل الأموال" وتمويل الإرهاب



وحول مؤتمر شرم الشيخ لمكافحة الفساد، ذكرت صحيفة (الأهرام) تحت عنوان “المستشار أحمد سعيد خليل : نظام شامل لاكتشاف "غسل الأموال" وتمويل الإرهاب"، أن المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أكد أن مصر تبذل جهدًا كبيرًا في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة في إطار مكافحتها لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل خاص.

ونقلت (الأهرام) عن خليل قوله إنه تم إنشاء نظم شاملة للرقابة والإشراف من أجل اكتشاف حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها ومن خلال إلزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية بوضع النظم الكفيلة بتطبيق إجراءات العناية الواجبة بالعملاء وغيرها من القواعد والإجراءات ذات الصلة.

جاء ذلك في الجلسة الخاصة التي نظمتها أمس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية على هامش مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دورته التاسعة بشرم الشيخ.

- رئيس الوزراء يتابع مع محافظ دمياط مشروع "حياة كريمة"



وفي صحيفة (الجمهورية)، وتحت عنوان “مدبولي يتابع مع محافظ دمياط مشروع ”حياة كريمة"، ذكرت الصحيفة أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التقى أمس د.منال عوض محافظ دمياط وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل والموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية التي يتم إقامتها على أرض المحافظة.

وأكد مدبولي أهمية المتابعة الدورية لما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية على أرض المحافظة في مختلف القطاعات في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتعامل الفوري مع أي معوقات من الممكن أن تواجه عمليات التنفيذ والعمل على سرعة حلها.

واستعرضت د.منال عوض آخر المستجدات الخاصة بالموقف التنفيذي للمشروعات الحالية في إطار مبادرة «حياة كريمة» مشيرة إلى أن تلك المشروعات يتم تنفيذها على مستوى 28 قرية و219 عزبة وتابعا بمركز كفر سعد وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في هذه القرى وأشارت إلى جهود المحافظة بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لتوفير وتخصيص الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروعات المستهدفة وخاصة ما يتعلق بالمجمعات الزراعية و"سكن كريم" والمجمعات الحكومية وغيرها من المشروعات.

وتطرقت الدكتورة منال عوض إلى المقترح الخاص بإقامة ميناء للصيد على مساحة 200 فدان بعزبة البرج لخدمة ورش صناعة السفن والاستفادة من الإمكانات المتوافرة بما يسهم في تحقيق العديد من الفوائد لأصحاب الورش والحفاظ على هذه الصناعة وكلف رئيس الوزراء بإعداد تصور عن هذا المشروع من خلال الاستعانة بمكتب استشاري متخصص على أن يتم التنسيق مع كل من وزارتي النقل والموارد المائية والري للخروج بدراسة متكاملة لإقامة الميناء.

- وزير الخارجية: العلاقات "المصرية-الكويتية" نموذج متفرد



وتحت عنوان "بمناسبة مرور 60 عاما على تأسيسها.. شكرى: العلاقات المصرية-الكويتية نموذج متفرد"، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن سامح شكري وزير الخارجية، أكد أن العلاقات المصرية ـ الكويتية كانت وستظل نموذجا متفردا في العلاقات العربية، وذلك بحكم ما تمتلكه من خصوصية، ويجسدها التعاون الوثيق بين البلدين الشقيقين على مختلف المستويات.‬

جاء ذلك في كلمة مسجلة بالفيديو، وجهها إلى الاحتفالية الضخمة، التي أقامتها سفارة الكويت بالقاهرة، بمناسبة مرور 60 عامًا على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر والكويت، بحضور عدد من كبار المسئولين والشخصيات العامة، وأعضاء السلك الدبلوماسي والعربي، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.‬‫

من جانبه، أعرب الشيخ أحمد الناصر الصباح وزير الخارجية الكويتي، في كلمة مماثلة موجهة للاحتفالية، عن تقديره العلاقات التاريخية مع مصر، والتي تقوم على أواصر متجذرة بين البلدين، مشيدا بما قدمته مصر خلال هذه العقود من مساندة الكويت في المجالات التعليمية والثقافية والأدبية، مشيرا إلى أنه تم التوقيع مبكرا على اتفاقية إنشاء اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، في إطار سعى البلدين لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بينهما، وإقرار جملة من اتفاقيات التعاون المشترك، بلغت نحو 105 اتفاقيات تربط البلدين وتغطى كافة المجالات.

وأوضح محمد صالح الذويخ سفير الكويت بالقاهرة خلال الاحتفالية، أن ذكرى مرور 60 عامًا على انطلاق العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، تعد مناسبة خاصة في وجدان الشعبين الشقيقين، نظرا لما تمثله من سمات متميزة قلما تشهدها العلاقات الثنائية بين الدول.‬

وفي صحيفة (الأخبار)، وتحت عنوان "مد التسجيل للمشاركة في منتدى شباب العالم لنهاية الأسبوع"، ذكرت الصحيفة أن إدارة منتدى شباب العالم أعلنت مد فترة التسجيل لمشاركة الشباب من جميع أنحاء العالم في النسخة الرابعة من المنتدى، الذي تنطلق فعالياته بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 10-13 يناير المقبل، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت إدارة المنتدى أمس أنه كان المقرر أن ينتهى التسجيل للحضور والمشاركة في الفعاليات أمس بعد أن استمر لمدة شهر كامل، لكن نظرًا للإقبال الشديد على المنتدى هذا العام، وحرصًا على إعطاء فرصة المشاركة لمزيد من شباب العالم، قررت مد فترة التسجيل لنهاية الأسبوع الحالي على الموقع الرسمي للمنتدى www.wyfegypt.com .

يشار إلى أن منتدى شباب العالم حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

وتحت عنوان "صرف الدعم النقدي لمستفيدي "تكافل وكرامة"، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أعلنت صرف الدعم النقدي لمستفيدي برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" وذلك بدءًا من أمس لشهر ديسمبر بما يشمل حاملي بطاقات «ميزة» البنكية وحاملي البطاقات الذكية التي يتم صرفها من مكاتب الهيئة القومية للبريد.

ويبلغ عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي 3.85 مليون أسرة بما يشمل 14 مليون فرد تقريبًا.

ونفذت وزارة التضامن الاجتماعي المرحلتين الأولى والثانية من استبدال بطاقات الدعم النقدي ببطاقة ميزة البنكية في 16 محافظة وهي بورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر والوادي الجديد، ومرسى مطروح ودمياط والدقهلية والشرقية وكفر الشيخ والمنوفية والقليوبية والفيوم وبني سويف.

وأشارت القباج إلى أن خطوات تغيير بطاقة الصرف إلى بطاقة صرف ميزة لا تتطلب سوى التوجه إلى الوحدة الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي في المنطقة التي يقطن فيها المواطن، وذلك للحصول على بطاقة ميزة والحصول على خط المحمول المخصص و الرقم السرى وتفعيله من الإدارة الاجتماعية وتنشيطه للصرف.