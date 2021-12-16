إصابات كورونا العالمية تتجاوز 271.58 مليون حالة

أظهر إحصاء لـ"رويترز"، أن أكثر من‭ 271.58 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و624572.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 803203 - 50316762

الهند 476135 - 34710628

البرازيل 617121 - 22195775

المملكة المتحدة 146791 - 11010286

روسيا 591060 - 10103160

تركيا 79661 - 9097062

فرنسا 120832 - 8334133

ألمانيا 106910 - 6635198

إيران 130883 - 6162954

إسبانيا 88619 - 5393268

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

25 - العراق 24017 - 2089259

41 ‬‬‬‬- الأردن 12078 - 1024032

45 - المغرب 14798 - 951984

49 - الإمارات 2151 - 743152

50 ‬- تونس 25445 - 720143



إرشادات منظمة الصحة العالمية

ومن جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.