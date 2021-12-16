الخميس 16 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إصابات كورونا العالمية تتجاوز 271.58 مليون حالة

إصابات كورونا العالمية
إصابات كورونا العالمية

أظهر إحصاء لـ"رويترز"، أن أكثر من‭ 271.58 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و624572.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر  2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 803203 - 50316762
الهند 476135 - 34710628
البرازيل 617121 - 22195775
المملكة المتحدة 146791 - 11010286
روسيا 591060 - 10103160
تركيا 79661 - 9097062
فرنسا 120832 - 8334133
ألمانيا 106910 - 6635198
إيران 130883 - 6162954
إسبانيا 88619 - 5393268
- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
25 - العراق 24017 - 2089259
41 ‬‬‬‬- الأردن 12078 - 1024032
45 - المغرب 14798 - 951984
49 - الإمارات 2151 - 743152
50 ‬- تونس 25445 - 720143


إرشادات منظمة الصحة العالمية
ومن جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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