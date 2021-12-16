الخميس 16 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

9 قتلى بينهم 6 أمريكيين بتحطم طائرة فى جمهورية الدومينيكان

تحطم طائرة
تحطم طائرة

لقي تسعة أشخاص، بينهم ستّة أمريكيين، مصرعهم صباح اليوم الخميس، في تحطّم طائرة ركّاب بعيد إقلاعها من سانتو دومينجو، عاصمة جمهورية الدومينيكان، متّجهة إلى ولاية فلوريدا الأمريكية، بحسب ما أعلنت السلطات وشركة هيليدوسا المالكة للطائرة.

وقالت الشركة، في بيان إنّه "ببالغ الأسف تعلن هيليدوسا أنّ إحدى طائراتها تعرّضت لحادث مأسوي في مطار لاس أميركاس (مطار سانتو دومينجو) أسفر عن مقتل جميع ركاب الطائرة وأفراد طاقمها".

بدوره قال الجنرال إيمانويل سوفرون تامايو، مدير لجنة التحقيق بحوادث الطيران، لوكالة فرانس برس إنّ الطائرة وهي من طراز "جالفستريم IV" كانت تقلّ طاقمًا من ثلاثة أفراد هم طياران ومضيفة، وستّة ركاب.

وأضاف أنّ "الركاب الستّة جميعهم من أمريكا الشمالية".

 

ونشر صحفيون قائمة الرحلة، وقد أظهرت هذه الوثيقة أنّ في عداد الضحايا طفلين عمرهما أربع سنوات و13 عامًا.

ووفقًا لهذه الوثيقة، فإنّ الطائرة أقلعت متّجهة إلى أورلاندو، في حين قالت الشركة في بيانها إنّ طائرتها كانت متّجهة إلى ميامي.

من جهته، قال المطار -في بيان- إنّ الطائرة "أقلعت في الساعة 17:09 (21:09 ت غ) من مطار لا إيزابيلا الدولي (شمال غرب سانتو دومينج) وتعرّضت للحادث قرابة الساعة 17:25 بعدما كانت قد أبلغت عن حالة طارئة وحاولت الهبوط في مطار لا أمريكاس (جنوب شرق العاصمة)".

وأضاف البيان أنّ "الأشخاص التسعة الذين كانوا على متنها قضوا" عند سقوطها على الأرض وتحطّمها.

وتحطّمت الطائرة قبل وصولها إلى مدرّج المطار لكن مع ذلك فقد استدعى الحادث إغلاق المطار طوال ساعتين تقريبًا، وفقًا للبيان.

وأفادت وسائل إعلام أنّ المنتج الموسيقي البورتوريكي خوسيه أنخيل هيرنانديز (38 عامًا) الملقّب "فلو لا مووي" وزوجته هما في عداد الضحايا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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