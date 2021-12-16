تغير المناخ يهدد احتياطيات النفط والغاز العالمية

قالت شركة فيريسك مابلكروفت لاستشارات المخاطر اليوم الخميس إن كميات كبيرة مناحتياطيات النفط والغاز في العالم عرضة للمخاطر من ارتفاع الموج والعواصف والفيضانات والارتفاع الحاد في درجات الحرارة بسبب تغير المناخ.



وقالت الشركة التي مقرها المملكة المتحدة في مذكرة بحثية إن الوصول إلى ما يعادل 600 مليار برميل، أو 40 بالمئة من احتياطيات النفط والغاز العالمية القابلة للاستخراج، قد يتأثر بالطقس الحاد،

وإن من بين الدول الأكثر عرضة للمخاطر السعودية والعراق ونيجيريا، وجميعها من كبار منتجي الخام.



وتأثر القطاع بتغير المناخ هذا العام عندما ضرب طقس شديد البرودة المركز الرئيسي للنفط والغاز والتكرير بالولايات المتحدة على ساحل الخليج، مما تسبب في انقطاعات طويلة وتقليص الانتاج.



وقال روري كليسبي محلل شؤون البيئة لدى فيريسك مابلكروفت "سوف تصبح مثل تلك الأحداث أكثر تكرارا وحدة، وهو ما يخلق صدمات أكبر في القطاع".



ويوجد أكثر بقليل من عشرة بالمئة من الاحتياطيات التجارية العالمية القابلة للاستخراج في مناطق تصنفها الشركة الاستشارية بأنها شديدة الخطورة، بينما يقع نحو الثلث في مناطق تعتبر عالية الخطورة.



وذكر الباحثون أنه فيما يخص السعودية، قد تكون الحرارة الشديدة ونقص المياه والعواصف الترابية "نقطة الضعف" بالنسبة للمملكة أكبر مصدر للنفط في العالم.



وأضافوا أنه في نيجيريا، ثاني أكبر مصدر للخام في أفريقيا، حيث تتركز الاحتياطيات حول منطقة دلتا النيجر، تتمثل المخاطر في الجفاف والفيضانات.

وكان أحدث فشل مجلس الأمن الدولي، في تبني مشروع قرار يعتبر المناخ والأمن من التحديات الأمنية على مستوى العالم، بسبب (الفيتو) الروسي، تباينًا دوليًا حادًا في مواقف القوى العالمية.



وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، حظي مشروع القرار، الذي صاغته أيرلندا والنيجر وأيدته 113 دولة عضو أخرى، بتأييد 12 صوتًا، وصوتت ضده روسيا والهند، فيما امتنعت الصين عن التصويت.



وقبل التصويت على القرار، قال السفير الروسي "فاسيلي نيبينزيا" إن المشاركيْن في تقديم مشروع القرار لا يريدان الاستماع إلى التوضيحات أو الحجج، واصفًا النص بأنه غير مقبول. وقال إن روسيا تعارض إنشاء مجال عمل جديد للمجلس والذي ينشئ علاقة تلقائية عامة بين تغير المناخ والأمن الدولي، وتحويل القضية العلمية والاجتماعية والاقتصادية إلى مسألة مسيسة.



ووصف "نيبينزيا" حق النقض بأنه جزء أساسي من التأمين ضد هذا النوع من السيناريو غير المقبول، مضيفًا أن الهيمنة الغربية للمجلس أصبحت أكثر وضوحا في محاولة للابتعاد عن تحمل مسؤوليتها تجاه أفعالها.