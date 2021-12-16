الخميس 16 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الجنوبية تفرض قيودا جديدة على التجمعات والأنشطة التجارية بسبب كورونا

كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية

 أعلن رئيس الوزراء الكوري الجنوبي كيم بو-كيوم اليوم الخميس، أن بلاده ستخفض عدد المسموح لهم بالتجمعات الخاصة إلى أربعة أشخاص كحد أقصى في جميع أنحاء البلاد وأنها ستعيد فرض الحظر على ارتياد المطاعم والمقاهي بعد الساعة التاسعة مساء ، في الوقت الذي تراجعت فيه الحكومة عن خطة التعايش مع كورنا بسبب تفشي العدوى، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.


وبموجب الإجراءات الجديدة التي ستسري بدءا من بعد غد السبت وحتى 2 يناير فإن استخدام المطاعم والمقاهي سيقتصر على أربعة أشخاص تم تطعيمهم في كل زيارة. وقال كيم إن أولئك الذين لم يتم تطعيمهم سيتمكنون من استخدام تلك المرافق بمفردهم أو عن طريق تطبيقات التوصيل.


وقال كيم خلال اجتماع بمقر  هيئة إجراءات مكافحة الكوارث والسلامة المركزية، إن الحانات والملاهي الليلية وغيرها من أماكن الترفيه ستخضع أيضا لحظر الساعة التاسعة مساء ، بينما ستتمكن دور السينما وقاعات الحفلات الموسيقية ومقاهي الإنترنت من العمل حتى الساعة العاشرة مساء.

 

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

 

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

 

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

 

كورونا حول العالمي
شار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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