تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 16-12-2021

تيجة لتغير حالة الجو من حين لأخر يترقب المواطنين حالة الطقس، لذلك تواصلت "الدستور " مع الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية لمعرفة حالة الطقس اليوم الخميس الموافق 16-12-2021.



وقال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تشهد البلاد انخفاض في درجات الحرارة، حيث يسود طقس بارد أثناء النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.



وأشار شاهين إلى أنه ستشهد كل من جنوب سيناء وجنوب الصعيد، طقس دافيء ، موضحا حالة الطقس خلال فترة الليل، قائلا: "من المتوقع وجود طقس شديد البرودة ليلا على كافة أنحاء الجمهورية لذلك علي الجميع توخي الحذر".



كما أكد شاهين، أن اليوم الخميس، من المتوقع وجود أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متباعدة، وأحتمال سقوط فرص أمطار خفيفة على، مناطق من جنوب الدلتا تصل ليلا على القاهرة الكبرى على فترات متباعدة.



وترصد " الدستور" بيان بدرجات الحرارة عللا أنحاء الجمهورية:-

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 11 والعظمى 18

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 11 والعظمى 18

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 12 والعظمى 18

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 12 والعظمى 17

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 17

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 11 العظمى 18

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 10 والعظمى 16

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 12 والعظمى 17

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 05 والعظمى 17

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 09 العظمى 19

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 12 والعظمى 19

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 11 والعظمى 19

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 20

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 12 والعظمى 20

