انخفاض الناتج المحلى الإجمالى فى نيوزيلندا بسبب كورونا

ذكرت وكالة الإحصاء الرسمية الحكومية، اليوم الخميس، أن الناتج المحلي الإجمالي لنيوزيلندا عانى من ثاني أكبر انخفاض له على الإطلاق كنتيجة للتأثير الاقتصادي لتفشي فيروس كورونا.

وانخفض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 7ر3 % في الربع الثالث من العام (سبتمبر) 2021، وفقًا للإحصائيات الرسمية.

وعكست النتائج انخفاضًا واسع النطاق في النشاط الاقتصادي؛ بسبب القيود المفروضة لمواجهة كورونا وحالة الإغلاق التي شهدتها البلاد في أغسطس، حيث اصطدمت نيوزيلندا بتفشي سلالة دلتا المتحورة من الفيروس.

يأتي هذا الانخفاض في أعقاب ارتفاع بنسبة 4ر2 % في الربع الثاني من العام ( يونيو) 2021.

وقال روفاني راتناياكي، كبير مديري إحصائيات نيوزيلندا، إن قطاعات البيع بالتجزئة والسكن والمطاعم والإنشاءات الصناعية والفنون والترفيه كانت الأكثر تضررًا من إجراءات الإغلاق.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي سنويًا بنسبة 9ر4 % على مدار العام حتى سبتمبر 2021 مقارنة بالعام السابق حتى سبتمبر 2020.

وكانت رفعت عن مدينة أوكلاند، أكبر مدن نيوزيلندا، القيود الصارمة التي كانت مفروضة عليها قبل 107 أيام، وذلك مع بدء تطبيق استراتيجية "إشارة المرور" الجديدة في البلاد للتصدي لفيروس كورونا.

وكانت أوكلاند، التي يبلغ عدد سكانها حوالي1.7 مليون نسمة، تخضع لقواعد صارمة بعد رصد حالة إصابة واحدة في 18 أغسطس، وبلغ إجمالي حالات الاصابة في موجة التفشي الأخيرة إلى 8745 حتى الآن.

وقال عمدة المدينة فيل جوف، إن اليوم الجمعة هو يوم للاحتفال بعد إغلاق "طويل وصعب"، لكن من الضروري الاستمرار في اتخاذ خطوات للحفاظ على السلامة.

ودخل نظام "إشارة المرور" حيز التنفيذ في البلاد، ويشير اللون الأخضر إلى انتقال محدود لعدوى "كوفيد-19"، بينما يشير اللون البرتقالي إلى زيادة المخاطر والضغط على النظام الصحي.

وتم وضع أوكلاند ضمن قيود من مستوى اللون الأحمر -أكثر مستويات القيود صرامة- جنبًا إلى جنب مع بعض أجزاء من نورث أيلاند، فيما تخضع كل ساوث أيلاند لقيود المستوى اللون البرتقالي، وليس هناك أي منطقة في نيوزيلندا ضمن مستوى اللون الأخضر.