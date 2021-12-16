الخميس 16 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غلق 10 مقاه وكافيهات ومصادرة 29 شيشة بطنطا

غلق مقاهي
غلق مقاهي

أعلن حسام عبداللطيف، رئيس مركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، مساء أمس الأربعاء، إغلاق وتشميع 10 مقاه وكافيهات بقرى طنطا، لمخالفتها الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، ومصادرة 29 شيشة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة.

وأشار رئيس مركز ومدينة طنطا، إلى استمرار الحملات والمتابعة بقرى المركز، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء للحماية من كورونا.

وكان محافظ الغربية، قد ناشد ودعا، أصحاب المحلات والمقاهي والورش لتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا، والالتزام بمواعيد الغلق، للحفاظ على صحة وسلامة الجميع، مؤكدًا على استمرار الحملات والمتابعة بمراكز ومدن المحافظة، لرصد المخالفين.

وفي سياق متصل، قال طارق رحمي محافظ الغربية، أمس الأربعاء، إنه تم غلق وتشميع 35 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة والإجراءات الاحترازية، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، خلال 24 ساعة الماضية حتى الآن.

وشدد المحافظ، على تكثيف حملات التطهير والتعقيم للمنشآت الخدمية، وأهمية دور  المجتمع المدني، في نشر الوعي بضرورة إتباع تلك التعليمات، وأيضًا أهمية ارتداء الكمامات و الحد من التجمعات.

وعقد "رحمي" اجتماعًا موسعًا لمتابعة مشروعات الرصف الجارية بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، وممثلي الشركات الوطنية المنفذة للمشروعات.

وناقش المحافظ موقف مشروعات الرصف بقرى ومدن طنطا، المحلة، بسيون وكفر الزيات، مستعرضًا نسب تنفيذ مشروعات الرصف، مطالبًا ممثلي الشركات ورؤساء المدن والأحياء بإزالة أي معوقات والالتزام بالجدول الزمني لإنهاء الأعمال. 

غلق قانون مقاه وكافيهات ومصادرة أوباما شيشة قرى مركز طنطا غلق

رئيس التحرير

وائل لطفي

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