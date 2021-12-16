الخميس 16 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصر تدين هجمات الحوثيين الأخيرة على السعودية

الحوثيين
الحوثيين

أدانت مصر مواصلة ميليشيا الحوثي هجماتها صوب الأراضي السعودية.

ووصفت وزارة الخارجية المصرية تلك الهجمات بـ"الإرهابية الجبانة"، والتي كان آخرها استهداف المدينة الصناعية في جازان جنوب غربي المملكة وأسفر عن بعض الخسائر المادية، فضلًا عن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أُطلقا باتجاه مدينة أبها بجنوب غرب السعودية أيضا.
وأكدت الخارجية المصرية، في بيان  صباح اليوم الخميس، أن "تكرار استهداف المنشآت المدنية والمدنيين الأبرياء، من قِبل ميليشيا الحوثي يُعدَّ تهديدًا لأمن واستقرار الشقيقة السعودية، فضلاً عما يُمثله من انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي".
وأضاف البيان: "تعرب مصر مجددًا عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية فيما تتخذه من تدابير للتصدي لهذه الهجمات الإرهابية الخسيسة، وتؤكد على الارتباط الوثيق بين أمن واستقرار البلدين الشقيقيّن". 

وكان أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء الأربعاء، تدمير صاروخين باليستيين أطلقا من قبل الحوثيين، باتجاه مدينة أبها بالمملكة.

وقال التحالف، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس): إن "الحوثيين استخدموا مطار صنعاء لإطلاق الصاروخين الباليستيين لاستهداف المدنيين".

وأضاف أن الحوثيين أطلقت عملية إرهابية يوم أمس من مطار صنعاء سيتم الإعلان عنها لاحقا".

وقبل دقائق أعلن التحالف، سقوط قذيفة صاروخية بالمنطقة الصناعية في جزان جنوبي السعودية، أطلقتها الحوثيين.

وأوضح أن القذيفة الصاروخية خلفت "أضرارا مادية بثلاث ورش صناعية واحتراق ثلاث مركبات مدنية".

وتابع أن "محاولات استهداف الأعيان المدنية انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني".

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان التحالف العربي، عن تنفيذ 24 عملية استهداف ضد الحوثيين في مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح التحالف العربي بقيادة السعودية، في بيان، أن "العمليات قضت على أكثر من 140 عنصراً حوثيا".

أضاف: "كما نفذنا 5 عمليات استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين".

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وائل لطفي

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