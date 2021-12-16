الخميس 16 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيسة المفوضية الأوروبية تؤكد تكثيف دعم الاتحاد الأوروبى لمولدوفا

رئيسة المفوضية الأوروبية
رئيسة المفوضية الأوروبية

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على تكثيف دعم الاتحاد الأوروبي لمولدوفا فيما يتعلق بامدادات الطاقة.

جاء ذلك خلال لقاء فون دير لاين مع رئيسة مولدوفا مايا ساندو في بروكسل، على هامش اجتماعات قم الشراقة الشرقية التي تشمل الاتحاد الوروبي مع مجموعة دول شرق أوروبا.

وقالت فون دير لاين: "يسعدني جدًا أن أرحب بالرئيسة مايا ساندو، لقد أجرينا مناقشات مكثفة في الأسابيع الأخيرة، ولا سيما حول أزمة إمدادات الغاز التي تواجهها مولدوفا، لقد أعلنت عن حزمة طوارئ لتكثيف دعمنا لمولدوفا".

وتابعت: "يسعدني جدًا أن المفوض -الأوروبي لتعزيز الروابط مع دول جوار الاتحاد الأوروبي أوليفر- فارهيلي ووزير خارجية مولدوفا-نيكولاي بوبيسكو- يوقعان على هذه الحزمة اليوم".

وأضافت: "نحن نقدم 60 مليون يورو للحد من تأثير ارتفاع أسعار الغاز على الأشخاص الأكثر ضعفًا في مولدوفا".

وفي نوفمبر الماضي، أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، أنها لم تتسلم بعد المدفوعات الخاصة من دولة مولدوفا مقابل كميات الغاز الروسي، مشيرة إلى توقف إمدادات الغاز عنها.


وقال الممثل الرسمي للشركة الروسية، سيرجي كوبريانوف، إن "شركة غازبروم ستوقف إمدادات الغاز عن مولدوفا، إذا لم تتسلم المدفوعات المستحقة عن الإمدادات الأخيرة".

وكان رئيس شركة "غازبروم" الروسية، أليكسي ميللر، التقى مؤخرًا مع كل من نائب رئيس الوزراء المولدوفي، أندريه سبينو ورئيس مجلس إدارة شركة "مولدوفا غاز" فاديم شيبان، لبحث إبرام عقد جديد لتزويد هذه الدولة بالغاز، معلنًا أن مولدوفا مدينة لروسيا بـ709 ملايين دولار مقابل إمدادات غاز.

ووفقًا لنتائج المحادثات، قال نائب رئيس الوزراء المولدوفي، أندريه سبينو، إن سعر الغاز الجديد للجمهورية في نوفمبر سيكون 450 دولارًا لكل ألف متر مكعب، وسيختلف اعتمادًا على وضع السوق، ومع ذلك، عندما مدد الطرفان العقد لفترة المفاوضات في أكتوبر، دفعت الجمهورية 790 دولارًا لكل ألف متر مكعب من الغاز.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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