الخميس 16 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كندا تحذر من السفر غير الضرورى خارج البلاد مع انتشار أوميكرون

كندا
كندا

أصدرت الحكومة الفدرالية الكندية، مساء  الأربعاء، تحذيرًا مرة أخرى للكنديين من السفر غير الضروري إلى الخارج حيث يستمر متحور أوميكرون في الانتشار بسرعة في جميع أنحاء العالم.


وأعلن المسؤولون عن أنه يجب على الكنديين، بغض النظر عن حالة التطعيم الخاصة بهم، تجنب السفر الدولي غير الضروري.


وقال وزير الصحة الكندي، جان إيف دوكلوس للصحفيين: "إلى أولئك الذين كانوا يخططون للسفر، أقول بوضوح شديد، إن الوقت الحالي ليس وقت السفر".
 

وأضاف: "الانتشار السريع لمتحور أوميكرون على نطاق عالمي يجعلنا نخشى الأسوأ بالنسبة للكنديين الذين قد يفكرون في السفر. يمكن أن يصاب الكنديون المسافرون بالفيروس أو لا يستطيعون العودة للبلاد".


ورداً على سؤال عما إذا كان برنامج اختبار الوصول سيطبق على القادمين من الولايات المتحدة ، قال وزير النقل عمر الغبرة إن الحكومة "تعيد تقييم الوضع باستمرار".
 

وقال الغبرة: "عندما نشعر أننا بحاجة إلى تغيير سياساتنا، سنعلن ذلك بأسرع ما يمكن. في الوقت الحالي ، نحن نراقب ذلك".
 

وكانت ألغت الحكومة الكندية المتطلبات التي تفرض على المسافرين من 10 دول في جنوب أفريقيا إجراء اختبارات البوليميراز المتسلسل الجزيئي المعروف اختصارا بـ"بي سي آر"، في دولة ثالثة قبل العودة إلى كندا، وذلك عقب مواجهة ضغوط من الأطباء والركاب ومنظمة الصحة العالمية لإلغاء تلك المتطلبات.

 

وقالت الحكومة الكندية إن الإعفاء سارى المفعول حتى السابع من يناير من العام المقبل، وسينطبق على جميع الرحلات غير المباشرة المغادرة من جنوب إفريقيا إلى كندا.

 

وسنت كندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول أخرى حظر سفر خاص بأفريقيا حتى مع اكتشاف متحور أوميكرون في أكثر من 50 دولة حول العالم. لكن قلة من الدول فرضت قيودا على أوميكرون مماثلة لمتطلبات كندا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسئولون يخالفون توجهات الحكومة

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