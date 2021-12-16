«الشيوخ» الأمريكى يوافق على مشروع قانون للدفاع بقيمة 770 مليار دولار

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ساحقة، على نسخة من قانون تفويض الدفاع الوطني الذي يسمح بإنفاق دفاعي بقيمة 770 مليار دولار، بزيادة 25 مليارا عما طلبه الرئيس جو بايدن، وأحال التشريع إلى البيت الأبيض ليوقع عليه الرئيس.

وصوت المجلس بأغلبية 88 صوتا مقابل 11، بدعم قوي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري للتشريع السنوي الذي يحدد سياسة وزارة الدفاع.

كان مجلس النواب قد أقر التشريع بأغلبية 363 صوتا مقابل 70 في الأسبوع الماضي.

ويسمح التشريع بزيادة الإنفاق العسكري في 2022 بنسبة خمسة بالمئة مقارنة مع العام الماضي، وجاء كحل وسط بعد مفاوضات مكثفة بين الديمقراطيين والجمهوريين في مجلسي الشيوخ والنواب، بعدما تعطل بسبب خلافات حول السياسة تجاه الصين وروسيا.

ويتضمن مشروع القانون زيادة في أجور القوات بنسبة 2.7 بالمئة، وزيادة في مشتريات الطائرات والسفن، علاوة على استراتيجيات للتصدي للمخاطر السياسية لاسيما ما يتعلق بروسيا والصين.

كما أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، زيادة سقف الديون بمقدار 2.5 تريليون دولار إلى 31.4 تريليون، في خطوة من شأنها أن تمنع أكبر قوة اقتصادية في العالم من أن تتخلف، لأول مرة في تاريخها، عن سداد ديونها.

ويمهد إقرار مجلس الشيوخ الطريق أمام مجلس النواب للتصويت على التشريع وإرساله إلى الرئيس جو بايدن لتوقيعه ليصبح قانونا بعد مناقشة مطولة في الكونجرس.

ويهدف مشروع قانون الإنفاق المحلي الشامل الذي طرحه الرئيس الأمريكي جو بايدن والبالغ حجمه 1.75 تريليون دولار إلى تقليص الديون الأمريكية مع مرور الوقت عبر توفيره إيرادات تتجاوز تريليوني دولار من خلال ضمان دفع الشركات الكبيرة والأمريكيين الأكثر ثراء نصيبهم العادل.

وجاء إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ عقب بلوغ الدين العام الأمريكي الحد الأقصى المسموح به قانوناً، وإذا لم يُرفع سقف الاستدانة بحلول الأربعاء فستصبح الولايات المتحدة، لأول مرة في تاريخها، في حالة تخلف عن السداد.