المستشار الألمانى: سنفوز فى المعركة ضد الوباء

قال المستشار الألماني أولاف شولتز، إننا سنفوز في معركتنا ضد وباء كورونا، مطالبًا المواطنين بضرورة التطعيم ضد الفيروس.



وأضاف شولتز، في أول بيان حكومي له في البوندستاج: "نعم، ستتحسن الأمور، سنكافح هذا الوباء بأكبر قدر من العزم، وسننتصر في هذه المعركة".



وحث شولتز على ضرورة التطعيم، وقال إن "الحكومة الفيدرالية الجديدة ستتولى زمام الأمور في تلك الأسابيع الحزينة بشكل استثنائي."



وكشف على أن هدف الحكومة الألمانية الآن هو تطعيم كامل للجميع بعطاء 30 مليون جرعة لقاح بحلول نهاية العام".



وكان تعهد المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس، بتعبئة وسائل الدولة في مواجهة "أقلية من المتطرفين" المناهضين للقاحات المضادة لكورونا، بعد تهديدات بالقتل من جانب هذه الحركة استهدفت زعيمًا إقليميًا وعدة مظاهرات.

وقال شولتس، أمام مجلس النواب إن ما هو موجود اليوم أيضًا في ألمانيا هو إنكار الواقع وقصص المؤامرة السخيفة والمعلومات المضللة المتعمدة والتطرف العنيف، متوعدًا برد "عبر استخدام جميع وسائل دولة القانون الديمقراطية".

وذكر معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات، أن المعدل الأسبوعي لإصابات كورونا الجديدة سجل انخفاضًا جديدًا، أمس الأربعاء، مقارنة بالثلاثاء الماضي.

وأوضح المعهد أن معدل الإصابات الجديدة لكل مئة ألف نسمة في سبعة أيام وصل الاربعاء إلى 353 مقابل 370، الثلاثاء، ومقابل 427 قبل أسبوع ومقابل 319.5 قبل شهر.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.