إيطاليا تؤكد: متحور دلتا الجديد لا يزال سائدا فى البلاد

أعلن المعهد الوطني للصحة في إيطاليا أن سلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا التي تم اكتشافها في الهند، لاتزال هي السائدة في إيطاليا.

ونشر المعهد بيانات مسح سريع أظهر أن متحور "دلتا" مثل ما يزيد على 99 بالمئة من الإصابات في السادس من ديسمبر الحالي.

وعلى النقيض من ذلك، فإن المتحور الجديد "أوميكرون" الذي تم اكتشفاه في جنوب أفريقيا كان مسؤولا عن 0.19 بالمئة من الإصابات، أي أربع حالات في ذلك اليوم.

وتظهر الأرقام الرسمية أن عدد الإصابات بمتحور "أوميكرون" في إيطاليا حتى اليوم بلغ 28.

وقال سيلفيو بروسافيرو رئيس المعهد "كان من المتوقع على نطاق واسع (اكتشاف) وجود أوميكرون، وستتيح لنا عمليات المسح المستقبلية تقدير مدى سرعة انتشاره".

ويواجه رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، ضغطًا من الإيطاليين وأوروبا لتبرير قراره المفاجئ لفرض قيود جديدة على السفر قبل موسم عطلة عيد الميلاد مباشرة.

وسيواجه دراجي أسئلة في قمة للاتحاد الأوروبي صباح الخميس من المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء عن سبب عدم صدور إشارة سلفا من إيطاليا قبل الكشف عن القيود الجديدة على السفر التي تخاطر بتقويض شهادة كوفيد- 19 الرقمية المستخدمة لتيسير السفر داخل التكتل، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء .

وأعلنت الحكومة الإيطالية الثلاثاء، عن تعليمات جديدة لإجراء فحوص كورونا للوافدين من دول أخرى بالاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع أن يدافع دراجي عن القواعد الجديدة وألا يغيرها، وفقا لمصادر مطلعة.

يذكر أن قررت السلطات الإيطالية فرض الحجر الصحي الإلزامي على الأشخاص القادمين من دول الاتحاد الأوروبي غير المحصنين ضد فيروس كورونا.

وذكرت وكالة أنباء أنسا الإيطالية، أنه سيتم فرض الحجر الصحي الإلزامي لمدة خمسة أيام، وذلك بناء على قرار موقع من قبل وزير الصحة روبرتو سبيرانزا، وسط مخاوف من انتشار متحور "أوميكرون" السلالة الجديدة من فيروس كورونا.