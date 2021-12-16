هبوط سعر الذهب العالمى إثر بيان الاحتياطى الاتحادى الأمريكى

هبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1761.56 دولار للأوقية بعد بيان مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.

وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أعلن أنه سينهي برنامجه لمشتريات الأصول المرتبط بجائحة كورونا في مارس، وهو ما يمهد الطريق أمام ثلاث زيادات في أسعار الفائدة، كل منها بمقدار ربع نقطة مئوية، بحلول نهاية عام 2022.

وفي توقعات اقتصادية جديدة نشرت عقب نهاية اجتماع استمر يومين، توقع مسؤولو مجلس الاحتياطي أن التضخم سيبلغ 2.6 بالمئة العام القادم، مقارنة مع 2.2 بالمئة كانت متوقعة في سبتمبر، وأن معدل البطالة سيهبط إلى 3.5 بالمئة.

وفي وقت سابق من اليوم، استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1767.71 دولار للأوقية "الأونصة" الساعة 0725 بتوقيت جرينتش، وكان قد اقترب من أدنى مستوياته في أسبوعين مسجلا 1766 دولارا في وقت سابق اليوم بعد أن تراجع بنسبة واحد بالمئة في الجلسة السابقة.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1767.80 دولار.

ويرقب المتعاملون عن كثب مجلس الاحتياطي الاتحادي لمعرفة ما إذا كان سيسرع من وتيرة تقليص برنامجه لشراء السندات أو سيعدل توقعاته لموعد رفع أسعار الفائدة العام المقبل.

ومن شأن خفض التحفيز ورفع الفائدة دفع عائدات السندات الحكومية للارتفاع مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لشراء الذهب الذي لا يدر عائدا.

ومن المقرر كذلك أن يعقد البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا المركزي وبنك اليابان المركزي اجتماعات لتحديد السياسات النقدية.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 21.90 دولار للأوقية.

وهبط سعر البلاتين 0.7 بالمئة إلى 913.58 دولار. ونزل البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1603.33 دولار.