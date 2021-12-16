الخميس 16 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

بورصة وول ستريت تغلق مرتفعة

بورصة وول ستريت
بورصة وول ستريت

أغلقت بورصة وول ستريت على ارتفاع حاد، بعد أن قال مجلس الاحتياطي الاتحادي إنه
سينهي برنامجه لمشتريات السندات المرتبط بالجائحة في مارس.


وعقب اجتماع استمر يومين، أشار البنك المركزي الأمريكي إلى أن زيادات الأسعار تجاوزت هدفه للتضخم، ويمهد إعلانه عن إنهاء مشتريات السندات الطريق أمام ثلاث زيادات في أسعار الفائدة، كل منها بمقدار ربع نقطة مئوية، بحلول نهاية 2022.


وارتدت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية عن خسائر منيت بها في وقت سابق وقفزت إلى المنطقة الإيجابية، ووسعت وول ستريت تلك المكاسب بعد أن تحدث جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بلهجة متفائلة بشأن تعافي الاقتصاد الأمريكي وعبًر عن استعداد لزيادة أسعار الفائدة من أجل السيطرة على التضخم.


وبحسب بيانات أولية، أنهى المؤشر ستاندر اند بورز 500 القياسي جلسة التداول مرتفعا 75.48 نقطة، أو 1.63 بالمئة، إلى 4708.37 نقطة في حين قفز المؤشر ناسداك المجمع 330.94 نقطة، أو 2.17 بالمئة، ليغلق عند 15568.58 نقطة.


وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعا 390.19 نقطة، أو 1.1 بالمئة، إلى 35934.37 نقطة.


وعلى صعيد أخر، استقر الدولار، فيما ينتظر المستثمرون لمعرفة ما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي"، سيعزز توقعات السوق برفع أسعار الفائدة العام المقبل.

يأتي اجتماع مجلس الاحتياطي في الوقت الذي يتسبب فيه الانتشار السريع لمتحور أوميكرون من فيروس كورونا في مخاوف من خروج الانتعاش الاقتصادي عن مساره.
 

لكن توقعات بتشديد السياسة النقدية الأمريكية أبقت على قوة الدولار خلال الأسابيع الماضية فلم يشهد حركة تذكر منذ أن بلغ 96.938 الشهر الماضي وهو أعلى مستوى منذ يوليو  2020.
 

وكانت تحركات الدولار محدودة بينما يترقب المستثمرون نتائج الاجتماع. واستقر في الجلسة الآسيوية قبل أن يتراجع 0.1 بالمئة مع فتح الأسواق الأوروبية مسجلا 96.445.
 

ومقابل الين الياباني زادت العملة الأمريكية 0.1 بالمئة إلى 113.7.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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