الرئيس الصينى يشيد بالعلاقات مع روسيا ويصفها بالأقوى من التحالف

أشاد الرئيس الصيني شي جين بينج بعلاقات بلاده مع روسيا باعتبارها أقوى من التحالف في مكالمة بالفيديو مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، حسبما ذكر الكرملين.

واستعرض الرئيسان التضامن، وسط تنامي التوترات مع الغرب، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.



وقال يوري يوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، في إيجاز صحفي عقب المكالمة التي جرت اليوم، إن الرئيس شي قال: "برغم أنهما ليسا حليفين، إلا أن فعاليتهما تتجاوز هذا المستوى".

وأضاف: "يعكس هذا التعبير المجازي بدقة شديدة جوهر ما يحدث الآن في العلاقات بين دولتينا".

وذكرت قناة "سي سي تي في" الصينية الرسمية، أن الرئيس "شي" ذكر أن نظيره الروسي "دعم الصين بشدة في الدفاع عن مصالحها الجوهرية وتصدى لمحاولات تقسيم الصين وروسيا".

وعلى صعيد آخر، أدت بؤرة وبائية في ولاية شيجيانج (شرق)، أحد محرّكات الاقتصاد الصيني، إلى إغلاق مصانع، الأمر الذي يهدد بتعطيل سلاسل التوريد العالمية.

وتقع مقاطعة شيجيانج الساحلية التي يبلغ عدد سكانها 64,6 مليون نسمة جنوب شنجهاي، وتُعدّ رابع اقتصاد في البلد، إذ تمثل أكثر من 6 % من الناتج المحلي الإجمالي الصيني، وهي تعتبر مركزًا صناعيًا وتعتمد على التصدير.

وفرضت السلطات المحلية إغلاق العديد من المواقع الصناعية بعد رصد إصابات جديدة بـ"كوفيد-19"، الأسبوع الماضي.

وتسبّبت هذه البلبلة في انخفاض أسعار النفط العالمية، الإثنين، وسط مخاوف تعم السوق من تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأصدرت منطقة شينهاي في مدينة نينجبو الساحلية مرسومًا بوقف العمل في جميع الشركات باستثناء تلك الأساسية للحياة اليومية وسط تدابير لمكافحة تفشي الوباء، وسمحت لمصانع البتروكيماويات بمتابعة عملها شرط أن تخفّف من إنتاجها.

وفي مدينة شاوشينج المجاورة، أمرت منطقة شانجيو جميع الشركات بالإغلاق الخميس.

وفي هانجتشو عاصمة الولاية، أعلنت عدة شركات مُدرجة في بورصة شنجهاي تعليق إنتاجها من خلال بيانات أرسلتها إلى البورصة.

وأُلغيت مئات الرحلات ذهابًا وإيابًا في مطار هانجتشو.