النفط يغلق مرتفعا بعد هبوط فى المخزونات الأمريكية

أغلقت أسعار النفط مرتفعة، مساء الأربعاء، بعد أن تعافت من خسائرها الأولية في أعقاب بيانات أظهرت طلبا قويا على الوقود في الولايات المتحدة، بينما قال مجلس الاحتياطي الاتحادي إنه سينهي برنامجه لمشتريات السندات المرتبط بالجائحة في مارس لإبطاء التضخم المتزايد.



وتعرضت أسعار الخام لضغوط في معظم جلسة اليوم بسبب استمرار المخاوف بأن نمو المعروض سيفوق الطلب العام القادم إلى جانب القلق من أن لقاحات كوفيد-19 قد تكون أقل فعالية في وقف انتشار المتحور أوميكرون.



وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 18 سنتا، أو 0.2 بالمئة، لتسجل عند التسوية 73.88 دولار للبرميل.



وارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 14 سنتا لتغلق عند 70.87 دولار للبرميل.



وزاد الخام القياسيان مكاسبهما في التعاملات اللاحقة على التسوية ليصل برنت إلى 74.43 دولار والخام الأمريكي إلى 71.53 دولار.



وقال البنك المركزي الأمريكي إنه سينهي مشتريات السندات في مارس ويبدأ بزيادة أسعار الفائدة بينما لا تزال البطالة منخفضة في حين يتزايد التضخم.



وصعدت أسعار النفط حاذية حذو أصول أخرى عالية المخاطر مثل الأسهم الأمريكية التي ردت إيجابيا على بيان مجلس الاحتياطي الاتحادي.



وأظهر بيانات حكومية هبوطا في مخزونات النفط الأمريكية بمقدار 4.6 مليون برميل الأسبوع الماضي كما تراجعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير. وارتفعت صادرات الخام الأمريكي بشكل حاد بينما سجل الطلب على المشتقات النفطية في الولايات المتحدة مستوى قياسيا مرتفعا عند

23.2 مليون برميل يوميا.

وتراجع سعر الخام الأمريكي في بورصة نيويورك للسلع إلى أقل من 70 دولار للبرميل، ليخسر خلال الأسبوع الحالي أكثر من 2% من قيمته.

في الوقت نفسه فإن الصين وهي أكبر مستورد للنفط في العالم، تتجه نحو العام الجديد بشهية أقل لاستهلاك الطاقة نتيجة إعادة فرض القيود للحد من انتشار فيروس كورونا وهو ما سيبدد جزئيًا تأثيرات الزيادة التقليدية في الطلب على النفط خلال أشهر الشتاء، بحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء.