إسرائيل تضيف الإمارات ودولا أوروبية لـ«قائمتها الحمراء» بشأن كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، إضافة الإمارات والعديد من الدول الأوروبية إلى قائمة "الدول الحمراء"، والتي سجلت مُعدل إصابات مُرتفع بمتحور أوميكرون الجديد.

وذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، أنه إضافة إلى الدول الأفريقية المُدرجة بالفعل على "القائمة الحمراء" فقد أدرجت إسرائيل أيضًا الإمارات وفرنسا وإسبانيا وإيرلندا والنرويج وفنلندا والسويد، وسيسري مفعول القيود اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل.

ويُحظر سفر الإسرائيليين إلى الدول المدرجة على القائمة الحمراء، ويلزم العائدون منها بالحجر الصحي في الفندق.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، في بيان صحفي في وقت سابق الأربعاء، إنه موجود حاليًا في الحجر الصحي بعد أن جاءت نتيجة اختبار أحد أفراد طاقمه إيجابية وأنه سيجري اختبارًا للتأكد من خلوه من كورونا.

وألغى المجلس الوزاري المصغر (الكابنيت) اجتماعًا كان مقررًا عقده يوم الأربعاء لوجود رئيس الوزراء نفتالي بينيت في الحجر الصحي.

كان مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية قال في وقت سابق أمس الثلاثاء، إن فحوصات وزارة الصحة أكدت إصابة أحد الركاب على متن رحلة رئيس الوزراء الأخيرة بفيروس كورونا، ولم يُحدد هوية الراكب.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، وتركيا، وروسيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وألمانيا، وإسبانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

ومن جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو"كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.