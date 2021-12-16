الخميس 16 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة بريطانية: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى يقلق ألمانيا

خروج بريطانيا من
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

أفادت صحيفة "اكسبريس" البريطانية أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تسبب في معاناة الشركات الألمانية، مع وجود تقارير تحذر من تفاقم الضرر الذي قد يلحق بالصناعة الألمانية في السنوات المقبلة.


ونقلت الصحيفة دراسة صادرة عن معهد "بروجنوس" للدراسات الاستشارية، ذكرت أن الصادرات البافارية إلى بريطانيا تراجعت بشكل حاد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
 

وأضافت الدراسة أنه في الأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي الحالي، انخفضت الصادرات البافارية إلى بريطانيا بنسبة ثلاثة بالمائة، وزادت الصادرات الإجمالية بنسبة 15 في المائة، لكن الواردات من بريطانيا انخفضت بشكل أكثر حدة.


وحذرت الدراسة أن التجارة مع المملكة المتحدة قد تصبح أكثر صعوبة على الرغم من الاتفاقية التي وقعتها بريطانيا والاتحاد الأوروبي وذلك بسبب الاختلافات المتوقعة في المعايير الفنية.
 

وذكرت الدراسة، أنه باستخدام السيارات كمثال، لم تعد شهادات الموافقة على نوع المركبات الأوروبية والبريطانية معترف بها بشكل متبادل بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.
 

وحذر الاقتصاديون من أن الحواجز الجديدة أمام التجارة تظهر أيضًا في العديد من المجالات الأخرى، على سبيل المثال بسبب لوائح المنتجات المختلفة، ونقص الاعتراف المتبادل بالدرجات المهنية والمؤهلات، بالإضافة إلى القواعد المختلفة في قانون الغذاء.

 

وعلى صعيد أخر، قال وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد، إن متحور أوميكرون لفيروس كورونا مسؤول الآن عن نحو 60 في المئة من الإصابات بكوفيد - 19 في لندن.

 

وأضاف جاويد لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) حين سُئل إن كانت الحكومة تعتزم تشديد قواعدها لإبطاء تفشي المرض "لا أحد يرغب في فرض أي قيود أخرى، في نفس الوقت الناس يرغبون في أن يكونوا آمنين على أنفسهم وعلى عائلاتهم وأصدقائهم".

رئيس التحرير

وائل لطفي

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