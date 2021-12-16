الخميس 16 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

رئيس نادى القضاة يوجه رسالة إلى المسئولين عن مدينة المنصورة

رئيس نادي القضاة
رئيس نادي القضاة

وجه المستشار محمد عبد المحسن، رئيس نادي القضاة، رسالة إلى المسئولين عن مدينة المنصورة، طالبهم خلالها بمزيد من الاهتمام بالمدينة، وذلك عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب عبد المحسن: “أهل المنصورة وأنا منهم يشعرون بحزن كبير على ما آل إليه حال مدينتهم التى كانت من قبل تسمى جزيرة الورد وعروس النيل”.

وأضاف: “المنصورة كانت من أكثر المدن المصرية جمالًا ونظافةً وبهاءً، ولم يكن لأهلها أن يفكروا يومًا فى تركها والإقامة خارجها لما يشعرون فيها براحة نفسية كبيرة مصدرها نهر النيل العظيم ومناطقها الرحبه العريقة وحدائقها المتسعة التى كانت تمثل متنفسًا وواحة جميله للجميع”.

وتابع: “إلا أنها أصبحت فى حالة يرثى لها بسبب سوء الإدارة والتخطيط، فحالة النظافة العامة فى أسوأ حالاتها منذ سنوات، وبالنسبة للتخطيط العمرانى فعلى الرغم من اهتمام الدولة بالشكل الجمالى والبعد الإنسانى فى نهضتها المعمارية الحالية نجد أن تلك النظرة غائبة تمامًا عما يجرى على أرض الواقع فى المنصورة”.

واختتم: “نتمنى من المعنيين بالأمر ضرورة الاهتمام بتلك المدينة الرائعة والتى ‏تأتي فى المرتبة الرابعة على مستوى الجمهورية من حيث عدد السكان”.

 

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