شهد سعر اليورو اليوم الخميس الموافق 16/ 12/ 2021 تراجع جديد أمام الجنيه المصرى لدى البنوك المصرية، وذلك فى إطار سلسلة تراجعات سجلها اليورو أمام العملة الوطنية منذ بداية تعاملات هذا الأسبوع.



سعر اليورو اليوم الخميس 16-12-2021

وتباين متوسط سعر شراء اليورو لدى البنوك المصرية ما بين 17.60 جنيه و 17.65 جنيه، فى حين تراوح متوسط سعر بيع اليورو ما بين 17.75 لـ 17.77 جنيه ، حيث تراجع سعر الشراء لدى البنك المركزى المصرى من 17.6679جنيه لـ 17.6554 جنيه، كما تراجع سعر البيع من 17.7789 جنيه لـ 17.7678 جنيه، وسجل سعر اليورو "بنكنوت" ببنك مصر تراجع من 17.6122 جنيه لـ 17.6028 جنيه للشراء، كما تراجع سعر البيع من 17.8161 جنيه لـ 17.7531 جنيه، وسجل سعر اليورو "تحويل" للشراء من 17.6122 جنيه لـ 17.6028 جنيه، كما سجل سعر البيع من 17.8161 جنيه لـ 17.7531 جنيه.



وفي البنك الأهلي المصري، سجل سعر اليورو "بنكنوت" تراجع من 17.6122 جنيه لـ 17.5934 جنيه للشراء، كما تراجع سعر البيع من 17.816 جنيه لـ 17.7531 جنيه، وتراجع سعر شراء اليورو "تحويل" من 17.6122 جنيه لـ 17.5934 جنيه، كما تراجع سعر البيع من 17.8161 جنيه لـ 17.7531 جنيه.



فيما لم يسجل سعر اليورو ببنك الإسكندرية تغيير عن 17.61 جنيه للشراء، وتراجع سعر البيع من 17.839 جنيه لـ 17.776 جنيه، كما تراجع سعر اليورو بالبنك التجاري الدولي من 17.6347 جنيه لـ 17.6253 جنيه للشراء، وتراجع سعر البيع من 17.8387 جنيه لـ 17.7757 جنيه.



كانت بعض دول القارة الأوروبية قد بدأت حملة تطعيم الأطفال باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، وسط مخاوف من سرعة انتشار متحور أوميكرون الجديد و ارتفاع الإصابات بمعدل أكبر بحلول شهر يناير المقبل.