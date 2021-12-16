الخميس 16 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

افتتاح 39 فصلًا ضمن مبادرة «حياة كريمة» فى دمياط

محافظ دمياط
محافظ دمياط

أطلقت وحدة “حياة كريمة” بمحافظة دمياط مبادرة “كفر سعد بلا أمية”، والتي تستهدف الرجال والسيدات والأطفال فوق 15 سنة. 

وافتتحت الوحدة، الأربعاء، 39 فصلًا بإجمالي 166 فصلًا منذ إطلاق المبادرة في شهر 11 بتضامن الجهات الشريكة وعددها 12 جهة وهي التضامن، الصحة، التعليم، الأوقاف، وحدة تكافؤ الفرص، المجلس القومي للمرأة، جامعة دمياط، هيئة تعليم الكبار، لجان التنمية المجتمعية المتكاملة بوحدة حياة كريمة، الأزهر الشريف، الشباب والرياضة.

وتم الأربعاء افتتاح 27 فصلًا بمدرسة الفريق مدكور أبو العز الابتدائية بميت أبو غالب، و6 فصول بقرية الفؤادية تفتيش ثاني بمركز كفر سعد.

كما تمت متابعة الفصول المفتوحة وعددهما 2 فصل بمدرسة الإصلاح بالإبراهيمية القبلية بمركز كفر سعد. 

كما تابع الدكتور إسلام إبراهيم، نائب محافظ دمياط، الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ووضعها على رأس الأولويات.

كما تم عقد اجتماع بحضور اللواء نهاد فاروق، مساعد رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي، ونائب رئيس مركز ومدينة كفر سعد ومسئولى شركات المرافق مياه الشرب والصرف الصحى وهيئة السكك الحديدية وهيئة الطرق والكباري وعدد من ممثلي الجهات المعنية؛ لبحث آخر المستجدات بمشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” وإزالة أى معوقات تواجه عمليات التنفيذ.

واستهل نائب المحافظ اجتماعه باستعراض محاور مخطط تطوير ٢٨ قرية بإجمالي ٢١٩ تابعًا والمدرجة بالمشروع القومي العملاق "حياة كريمة"، والوقوف على آخر المستجدات بأعمال المبادرة.
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وتناول الاجتماع معدلات تنفيذ أعمال البنية التحتية والمرافق بقرى المبادرة. 

 

محافظ دمياط محافظة دمياط دمياط دكتورة منال عوض حياة كريمه

رئيس التحرير

وائل لطفي

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