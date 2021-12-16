الخميس 16 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ضبط طن وربع دقيق بلدى مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء بالجيزة

ضبط دقيق
ضبط دقيق

أكد طلعت حسن، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، أنه تم تشكيل حملة رقابية مكثفة من خلال الإدارة المركزية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، قامت باستهداف منطقة أطفيح للمرور على المخابز البلدية للتأكد من إنتاج الخبز البلدي، والتأكد أنه مطابق للمواصفات القياسية وذات جودة عالية وقدره 18 سم ووزنه 90 جرامًا.

وأوضح أن الحملة تمكنت من ضبط طن ووربع دقيق بلدي مدعم  في أحد مخازن منطقة أطفيح قبل تهريبه إلى السوق السوداء، وتم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على الدقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وأشار إلى أن الحملة كانت برئاسة محمد محمود بالإدارة المركزية بمديرية  التموين والتجارة الداخلية، وعضوية سيد باسل، ومحمد أبو النور.

وذكر أن الحملات الرقابية المكثفه يتم شنها على جميع المناطق والمحال التجارية و الأسواق المحلية، وعلى الأنشطه التجارية والصناعية والتموينية، بتعليمات وتوجيهات من الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

كما أكد كيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، أن الحمالات الرقابية المكثفة تستهدف المخازن والثلاجات التي تقوم بتخزين الأغذيه والمواد الغذائية واللحوم والدواجن والتأكد من تاريخ الإنتاج والصلاحية الإنتاجية والتأكد من عدم وجود سلع مجهولة المصدر أو المقلدة أو المغشوشة أو المنتهية الصلاحية.

محافظ الجيزة وزارة التموين السوداء ضبط استهداف الإجراءات القانونية الدكتور علي مصيلحي ضبط الأسواق

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