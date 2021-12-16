7 مميزات لجهاز فحص جودة الأقماح المحلية خلال الموسم الحالى

تدرس وزارة التموين والتجارة الداخلية لإدخال فحص الأقماح قبل التوريد خلال الموسم الجاري لتسويق الأقماح وذلك في إطار الشفافية ونرصد عددا من المميزات.

أولاً: هناك اتجاه من وزارة التموين والتجارة الداخلية باستيراد جهاز من أحدث الأجهزة لفحص الأقماح ليقوم بتحديد درجة نظافة القمح بمجرد وضع عينة القمح بداخله.

ثانياً: جهاز فحص الأقماح يقيس درجة جودة الأقماح سواء 22 قيراطاً أو 23 قيراطاً لمعرفة درجات الجودة دون تدخل العنصر البشري، ليتكامل هذا الإجراء مع منظومة تداول ومراقبة الأقماح إلكترونياً وذلك قبل بدء موسم القمح الجديد.

ثالثاً: وزارة التموين لديها أجهزة قياس درجة نظافة العينة للأقماح ولكنها لا تعطي نتيجة العينة أتوماتيكيا، وتحتاج إلى تدخل العنصر البشري لاحتساب درجة نظافة العينة يدويًا، عكس الجهاز الجديد الذي يقوم باحتساب درجة نظافة العينة إلكترونيًا.

رابعاً: أن هناك إجراء مناقشات مع الشركة الموردة للجهاز القديم الخاص بتحديد درجة نظافة عينة القمح، لإجراء عليه تعديل إلكتروني يمكنه من العمل بشكل مماثل الجهاز الحديث، وذلك في إطار إعادة استغلال الأصول الموجودة وتشغيلها بأعلى مستوى من الكفاءة والفاعلية.

خامساً: بعد تجربة الجهاز جيدا والتأكد من إمكانياته سيتم تعميمه على نقاط استلام القمح المحلي، ومع ذلك فإن هذا الجهاز لا يغني عن دور لجنة استلام القمح، التي ستكون مسؤولة عن تشغيل الجهاز الجديد والذي يعد أداة لمساعدة اللجنة.

سادساً: في ضوء توجه الدولة نحو التحول الرقمي يتم تطبيق منظومة ميكنة جميع النقاط التخزينية بالكامل والتي تشمل الصوامع وصوامع الموانئ والصوامع الحقلية والهناجر إضافة إلى المطاحن الحكومية ومطاحن القطاع الخاص.

سابعاً: يتم استخدام الجهاز من خلال 350 نقطة تخزينية وقد تصل إلى 400 نقطة منتشرة على الجمهورية ما بين صوامع محدثة أو صوامع موانئ أو شون أو بناكر أو هناجر ، و جاري العمل على انضمامها في منظومة رقمنة تداول الأقماح.