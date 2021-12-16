حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الخميس 16 ديسمبر 2021

قدم خبراء علم الفلك بموقع "yourtango" حظك اليوم الخميس 16 ديسمبر 2021، لجميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:

برج الحمل: النجاح حليفك

أنت مصمم وقادر على تحقيق هدفك، ليس لديك القوة فقط لاستكمال الوظيفة؛ بل أنت أكثر حذرًا من المعتاد، وهذا ما تحتاجه في الوقت الحالي.

لقد شعرت بضغوط الوقت عند بدء مشروع لأول مرة، ولكن الآن بعد أن الوصول للنجاح فيمكنك إزالة الحواجز التي تعيق صحتك.

الثور: اهتم بصحتك

أنت عملي في هذا اليوم، ولكن تحتاج للتفكير في صحتك بعض الشئ، فمن المحتمل أن تمر بمشكلة صحية تتسبب في ابتعادك عن الأنظار.

لكن على الرغم من طرقك العنيدة، سيكون لديك إيمان وأمل فيما سيكون لأنك لا تستسلم، وقد لا ترى الضوء في نهاية النفق اليوم، لكنك تعلم أنه هناك، وأنت تسعى من أجله.

الجوزاء: صارح شريك حياتك

عليك أن تنتظر الآن، وعلى الرغم من أن نفاد صبرك يصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، فأنت تعلم أن هذا هو ما يجب أن يكون عليه الأمر، فمن المحتمل أن تمر ببعض التعثرات على الصعيد المهني والعاطفي.

كما أنك عليك التعلم والأستفادة من التجارب الفاشلة من أجل عدم تكرارها مرة أخرى، أما على الصعيد العاطفي فأنت بحاجة إلى مصارحة شريك حياتك.

السرطان: احتفظ بقوتك لنفسك

لا تخبر الجميع بأحلامك، بدلاً من ذلك ، احتفظ بأشياء معينة لنفسك، فعندما تحافظ على رؤيتك داخل قلبك، فإنك تمنحها مكانًا لتنمو بشكل أفضل.

حالة من الحظ العثر تواجهك على الصعيد المهني والعاطفي، لذا عليك التفكير بشكل جدي للحفاظ على الأستقرار المادي والمعنوي، فأنت بحاجة إلى العمل الجاد، وهذا يعني أيضًا العمل بذكاء.

الأسد: أنت بحاجة إلى الشعور بالهدوء

يمكن أن يكون العالم صاخبًا جدًا في بعض الأحيان بكل مطالبه، فلقد كنت تحافظ على وتيرة، ولكن تحتاج إلى الصمود في هذه الأوقات.

بينما قد لا يكون لديك رفاهية قيلولة ، ولكن يمكنك أن تجد مكانًا هادئًا بروحك لتتمسك به من أجل السلام، فأنت بحاجة إلى الشعور بالهدوء.

برج العذراء: يوم جيد

يبدو أن كل شيء يسير في مكانه، فاليوم محمل بالكثير من النجاحات سواء على الصعيد العاطفي والمادي، ولكن تحتاج إلى النظر لصحتك بقدر الإمكان.

أنت اليوم في الحالة الذهنية الصحيحة للقيام بالأشياء من مكان يتسم بالاستقامة والذكاء، علاوة على ذلك ، أنت تجعل الأشياء السيئة جميلة بسبب نظرتك بإيجابية للأشياء.

الميزان: محتاج تسافر

لا بأس أن يكون لديك ردود فعل قوية على المعلومات الجديدة، ومع ذلك، هناك الكثير من الإجراءات التي يجب معالجتها في حياتك بشكل عام.

كما أنه من الجيد أن تمنح نفسك الوقت والحرية لتدرك ما يحدث من حولك، وفي الوقت الحالي ، لا تحتاج إلى الحصول على جميع الإجابات فأنت تحتاج إلى السفر والتنزه.

العقرب: أخرج ما في قلبك

من الضروري الاستماع إلى الآخرين في بعض الأحيان، فدائمًا ما يتم الترحيب بالنصائح الجيدة من الآخرين خاصة غير المعروفين.

عندما تشعر وكأنك غير متأكد مما تفعله في حياتك، تواصل مع شخص تثق به، حيث يمكن أن يعرف الصديق ما سيقوله لك في الوقت المناسب.

برج القوس: اليوم مذبذب

قد يكون من الصعب عليك ألا تتحدث عما يدور في ذهنك، ولكن من الضروري اليوم أن تحتفظ بأفكار ومشاعر محددة لنفسك.

ستكون مليئًا بالمعلومات، فعلى الرغم من أنك تريد حقًا التعبير عن نفسك فقط ، كن صبورًا. سيأتي الوقت المناسب ولكن ليس اليوم.

الجدي: يوم جيد

ستحصل أخيرًا على فهم قوي لمعنى كلمة "أمان"، وستعرف بلا شك أنها تأتي من الداخل، فلقد مررت بالكثير من التعثرات في الفترة الأخيرة، لكن اليوم ستصل أخيرًا للسلام النفسي والداخلي.

اليوم جيد على الصعيد العاطفي والمهني، كل ما عليك هو السماح لجسمك بالراحة من اجل مواصلة المسيرة وتحقيق الأهداف.

الدلو: خليك واثق من نفسك

ثق بنفسك، لا يزال هناك أجزاء منك تتعافى بعد التعثرات التي واجهتك مؤخرًا سواء على الصعيد المهنى أوالعاطفي.

إنك تمارس ضغطًا كبيرًا على نفسك للقيام بالأداء ، ولكن لا داعي لذلك الآن، فكل شيء سوف يقع في مكانه.

برج الحوت: فكر بالمستقبل

الماضي خلفك، فلماذا تسمح له أن يكون له وجود في حاضرك، ففي هذا اليوم عليك تجنب النظر للخلف مع التركيز على الحاضر والتفكير بالمستقبل.

لا تحتاج إلى التعرّف على ما كان عليه من قبل. يمكنك أن تنسى الأمس وتتوقع كل ما ستجلبه الحياة من نجاحات على الصعيد المهني والعاطفي.