الخميس 16 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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هل يقلل التعرض لآشعة الشمس من الإصابة بالتصلب العصبى عند الأطفال؟

التعرض للشمس والأطفال
التعرض للشمس والأطفال

أكدت  دراسة جديدة أن عدم التعرض لآشعة الشمس قد يلعب دورًا هامًا  في زيادة خطر الإصابة بمرض التصلب العصبي المتعدد لدى الأطفال، حيث تم توثيق انخفاض التعرض لآشعة الشمس والآشعة فوق البنفسجية كعوامل خطر للتصلب المتعدد الذي يصيب البالغين.

وكشفت الدراسة الجديدة في نفس عوامل الخطر للإصابة بمرض التصلب العصبي المتعدد عند الأطفال، حيث أشارت النتائج إلى أن التعرض لآشعة الشمس لمدة 30 دقيقة يوميًا يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالتصلب المتعدد عند الأطفال، وفقًا لما ذكره موقع "medical news today" الطبي.

وتقدر الجمعية الوطنية لمرض التصلب العصبي المتعدد أن أكثر من 2.3 مليون شخص في جميع أنحاء العالم قد تم تشخيصهم بالتصلب المتعدد، في حين أن ظهور مرض التصلب العصبي المتعدد يحدث عادةً بين سن 20 و 50 عامًا ، كما أن  10٪ من المصابين يبدأ الشعور بالأعراض قبل سن 18 عامًا.

 

عوامل الخطر لتطوير مرض التصلب العصبي المتعدد

وكشفت دراسة جديدة في علم الأعصاب نشرتها المجلة الطبية للأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب، وجود صلة محتملة بين الوقت الذي يقضيه في الهواء الطلق وانخفاض خطر الإصابة بالتصلب المتعدد عند الأطفال.

وأوضح الباحثون خلال الدراسة أيضًا إلى أن أولئك الذين عانوا من التعرض لأشعة الشمس خلال السنة الأولى من حياتهم لديهم احتمالات أقل للإصابة بمرض التصلب العصبي المتعدد.

أشار الباحثون إلى أن أسباب ظهور مرض التصلب العصبي المتعدد عند البالغين تشمل مزيجًا من عدة عوامل بما في ذلك الاستعداد الوراثي، انخفاض التعرض لأشعة الشمس، انخفاض التعرض للأشعة فوق البنفسجية ، وانخفاض تركيزات فيتامين د بالجسم.

وركزت الدراسة الجديدة على الأطفال والمراهقين والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 4 إلى 22 عامًا، لمعرفة مدى تأثير التعرض للشمس وخطر الإصابة بمرض التصلب المتعدد.

خلال الدراسة قام الباحثون بتجنيد مشاركين من 16 مستشفى للأطفال في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وكان من بينهم متطوعون تم تشخيصهم بالتصلب المتعدد قبل سن 18، وقد استوفى حوالي 330 شخصًا هذه المعايير.

ولم يكن لدى المشاركين في المجموعة الضابطة تاريخ شخصي للإصابة بأمراض المناعة الذاتية ، ولا توجد حالات صحية خطيرة ، ولا يوجد تاريخ أبوي للإصابة بمرض التصلب العصبي المتعدد.

أكمل جميع المشاركين في الدراسة أو آبائهم أو أولياء أمورهم استبيانًا يغطي المعلومات ، مثل العمر والجنس والعرق والتاريخ الطبي. قاس الباحثون التعرض لأشعة الشمس على أنه الوقت الذي يقضيه في الهواء الطلق في مختلف الأعمار وفي الصيف الأخير، واستخدام واقي من الشمس مثل القبعات والملابس وواقي الشمس.

التصلب المتعدد فيتامين د أشعة الشمس دراسة جديدة الأشعة فوق البنفسجية التصلب العصبى المتعدد

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