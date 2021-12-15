الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

اندلاع حريق بمشغل ملابس وورشة أخشاب بكفر شكر

حريق مشغل تابع كنيسة
حريق مشغل تابع كنيسة كفر صليب بكفر شكر

اندلع حريق داخل مشغل ملابس وورشة أخشاب تابع كنيسة كفر صليب سلامة بقرية الزمرونية بدائرة مركز شرطة كفر شكر، دون وقوع إصابات أو خسائر بالأرواح، وجرى الدفع بـ 4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق بمشغل ملابس وورشة أخشاب تابع كنيسة كفر صليب سلامة دائرة مركز شرطة كفر شكر.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بالقليوبية بقيادة العميد هيثم شحاته مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقليوبية وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظا على أرواح المواطنين بالمنطقة.

وجار الآن محاولة قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، دون ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح، ومنع امتداد الحريق للمناطق المجاورة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بقيادة اللواء محمد العنانى مدير مباحث المديرية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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وائل لطفي

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