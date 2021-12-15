الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تكشف فوائد تناول قشر الفول للحيوانات

قشر الفول
قشر الفول

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في مركز البحوث الزراعية، عن فوائد قشر الفول، في رفع مناعة الحيوانات وحياة الأغنام.

وقال تقرير لمركز البحوث الزراعية، إنه يتوفر في قشر الفول اليابس فوائد غذائية مكملة للعلف وتمثل عنصر البروتين في العليقة، إذ تتمثل تلك الفوائد في مساهمة  قشر الفول في تسهيل عملية الهضم، وخفض درجة الحموضة في معدة الحيوانات التي تنتج من الإكثار في تناول الحبوب.

وأضاف، أن قشر الفول يقوي مناعة الأغنام ويكافح الأمراض والعدوى من الجراثيم والفيروسات، حيث يزيد من خلايا الدم الحمراء في جسم الحيوان، كما يقوي قشر الفول عضلات وعظام الأغنام، بالإضافة إلى أنه يعطي نشاطًا وطاقة للحيوان، حيث إنه غني بالكربوهيدرات التي ترفع نسبة التحويل إلى اللحوم.

وأشار، إلى أن قشر الفول يحتوي على نسبة عالية من الألياف تساعده على التخلص من الدهون، وتحولها إلى هيكل يحمل اللحوم الحمراء كما يخلص أمعاء الأغنام والماعز من السموم الفطرية والبكتيرية نتيجة تناولها لأعلاف غير صحية، وييسر تناول قشر الفول للحيوان، القضاء على الإمساك وينظم عملية الإخراج.

وأكد التقرير أن قشر الفول يخلص جسم الحيوان من الأنيميا في الدم، خاصة للحيوانات صغيرة العمر التي تحتاج إلى نسبة كبيرة من الحديد، كما يحتوي كوب واحد من قشر الفول على 25% من احتياج الحيوان للبروتين، كما أنه غني بالبروتينات والفيتامينات، فضلًا عن الأملاح المعدنية وعنصر الفوليك، متابعًا: «يحتاج الحيوان عند تناول قشر الفول إلى توفر المياه بكثرة أمامه لأنه يعطش الجسم، كما يتضمن قشر الفول الفيتامينات العديدة مثل فيتامين ب1 وفيتامين ب2 وفيتامين ب 3 بالإضافة إلى فيتامين ب6 وهذه الفيتامينات تقوي الأعصاب والقلب والمخ».

-الزراعة تكشف فوائد تناول قشر الفول

رئيس التحرير

وائل لطفي

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