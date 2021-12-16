الخميس 16 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر الريال السعودى اليوم الخميس 16 ديسمبر 2021

الريال السعودي
الريال السعودي

يرصد" الدستور" سعر الريال السعودي، اليوم الخميس، 16 ديسمبر 2021،  في البنوك المصرية والعاملة في السوق المصري، حيث شهد سعر الريال السعودي فى البنك المركزي، اليوم الخميس، استقرارا، وسجل نحو و4.20 جنيه للبيع  4.17 جنيه للشراء.
 

سعر الريال السعودي فى بنك قناة السويس

فيما سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس، نحو 4.14 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال فى بنك القاهرة

ووفقا لما رصده "الدستور"  شهد سعر الريال السعودي فى بنك القاهرة نحو 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال فى البنك الأهلي

واستقر سعر الريال السعودي في البنك الأهلي حيث سجل 4.18 جنيه للشراء مقابل 4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال فى بنك بلوم

وشهد سعر الريال السعودي استقرارا فى بنك بلوم وسجل 4.17 للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الريال فى بنك البركة

وشهد الريال السعودي، استقرارا أيضا فى بنك البركة وسجل نحو 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
 
سعر الريال بنك HSBC

وسجل سعر الريال السعودي في بنك HSBC نحو 4.17 للشراء و 4.20 للبيع.

سعر الريال في بنك الإسكندرية

واستقر سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، حيث سجل 4.15 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع.
 

سعر الريال السعودي في بنك مصر

واستقر سعر الريال السعودي في بنك مصر، فقد سجل 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
 

 سعر الريال في بنك كريدي اجريكول مصر

كما شهد سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر، استقرارا وسجل نحو  4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي بنك HSBC بنك قناة السويس سعر الريال فى بنك الإسكندرية بنك كريدي أجريكول

رئيس التحرير

وائل لطفي

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