الأربعاء 15 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

سقوط أمطار متوسطة على الإسكندرية تزامنا مع نوة الفيضة الصغرى.. (فيديو)

أمطار الإسكندرية
أمطار الإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، سقوط أمطار مفاجئة متوسطة الشدة على أنحاء متفرقة من المدينة، عقب استقرار دام منذ صباح اليوم، بالتزامن مع توقعات الأرصاد الجوية وتحذيراتها من الطقس السيئ غدًا.


وكانت شهدت الإسكندرية، منذ صباح أمس الثلاثاء، أجواء ممطرة ونشاطًا في الرياح، وارتفاع الأمواج، بالتزامن مع نوة الفيضة الصغرى التي تضرب المدينة الساحلية، وتستمر لمدة 5 أيام.

received_1048898895893089
أمطار الإسكندرية


من جانبه، أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة غداً الخميس بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية «طلاب ومعلمون» بنطاق المحافظة، نظرًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير لتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وحفاظًا على أمن وسلامة أبناؤنا الطلاب، لإتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا على سلامة المواطنين.

بينما أكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي الإسكندرية، على استمرار هطول الأمطار طبقًا لما ورد لتوقعات الأرصاد، لافتًا أن وجود تجمع لمياه الأمطار أمر وارد الحدوث في ظل زيادة كميات الأمطار واستمرارها والتغييرات المناخية الحالية.

received_2071043829717160
أمطار الإسكندرية

رفع درجة الاستعداد القصوى

وأوضح، أنه يتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة الشركة قبل بدء حالة الطقس السيء بـ48 ساعة، حيث أنه تم انتشار سيارات شفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة، تحسبًا لأي تقلبات مناخية مفاجئة وخاصة بالأماكن الساخنة، بالإضافة إلى استمرار أعمال تطهير الشنايش والمطابق وتفريغ بيارات محطات الرفع ومتابعة مناسيب المصارف علي مدار الساعة.

received_1005085427085335
أمطار الإسكندرية

كما أكد «نافع» على استمرار عمل غرفة الطوارئ بالشركة والخط الساخن 175 طوال اليوم، لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورًا، مضيفًا أنه يتم التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس.

أمطار الإسكندرية
أمطار الإسكندرية
أمطار الإسكندرية
أمطار الإسكندرية
سقوط أمطار الطقس السيء الفيضة الصغرى تعطيل الدراسة الاستعداد القصوى

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسئولون يخالفون توجهات الحكومة

الأكثر قراءة

أمطار خفيفة وانخفاض الحرارة.. الأرصاد توضح طقس الـ72 ساعة المقبلة

رابط الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي 2022.. الحساب المدرسي الموحد

الآن مفتوح.. موقع وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا 2022 مجانًا

«الأرصاد» تكشف خريطة الأمطار في المحافظات ونصائح للمواطنين

تونس تخطف فوزًا قاتلًا من مصر بنصف نهائى كأس العرب

تأكيد «تونسى - جزائرى» على ضرورة خروج المرتزقة من ليبيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. القس صفوت البياضى

الإنسان مقامًا وقيمة يعتز به الوطن

د. بهي الدين مرسي

لو لم أكن.. «لوددت أن أكون»

أسماء محفوظ

حكاية الكيندر جاردن

جلال حمام

مَنْ ينتصر.. فى حرب إثيوبيا الأهلية؟

خالد عكاشة

معضلة المقاتلين الأجانب الهاجس الممتد!

مايكل واصف

حتى لا تتفاجأ بمجال العمل بعد التخرج.. ابدأ الآن

إبراهيم داود

معجزة العريش

حسين دعسة

هرم أسترالي.. توثيق التراث البشري.. لعنة الجمال والخراب

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

وساطة مصر مستمرة.. لماذا تسعى إسرائيل لـ«صفقة تبادل أسرى» مع حماس؟

فلسطين ترحب باعتراف وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى بعنف المستوطنين

بـ"جلباب وسبحة": يهود يتنكرون بزي إسلامي للصلاة في الحرم الإبراهيمي (تفاصيل)