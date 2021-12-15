سقوط أمطار متوسطة على الإسكندرية تزامنا مع نوة الفيضة الصغرى.. (فيديو)

شهدت محافظة الإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، سقوط أمطار مفاجئة متوسطة الشدة على أنحاء متفرقة من المدينة، عقب استقرار دام منذ صباح اليوم، بالتزامن مع توقعات الأرصاد الجوية وتحذيراتها من الطقس السيئ غدًا.



وكانت شهدت الإسكندرية، منذ صباح أمس الثلاثاء، أجواء ممطرة ونشاطًا في الرياح، وارتفاع الأمواج، بالتزامن مع نوة الفيضة الصغرى التي تضرب المدينة الساحلية، وتستمر لمدة 5 أيام.

أمطار الإسكندرية



من جانبه، أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة غداً الخميس بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية «طلاب ومعلمون» بنطاق المحافظة، نظرًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير لتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وحفاظًا على أمن وسلامة أبناؤنا الطلاب، لإتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا على سلامة المواطنين.

بينما أكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي الإسكندرية، على استمرار هطول الأمطار طبقًا لما ورد لتوقعات الأرصاد، لافتًا أن وجود تجمع لمياه الأمطار أمر وارد الحدوث في ظل زيادة كميات الأمطار واستمرارها والتغييرات المناخية الحالية.

أمطار الإسكندرية

رفع درجة الاستعداد القصوى

وأوضح، أنه يتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة الشركة قبل بدء حالة الطقس السيء بـ48 ساعة، حيث أنه تم انتشار سيارات شفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة، تحسبًا لأي تقلبات مناخية مفاجئة وخاصة بالأماكن الساخنة، بالإضافة إلى استمرار أعمال تطهير الشنايش والمطابق وتفريغ بيارات محطات الرفع ومتابعة مناسيب المصارف علي مدار الساعة.

أمطار الإسكندرية

كما أكد «نافع» على استمرار عمل غرفة الطوارئ بالشركة والخط الساخن 175 طوال اليوم، لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورًا، مضيفًا أنه يتم التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس.

أمطار الإسكندرية