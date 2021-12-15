نقيب أطباء الأسنان يفتتح المؤتمر الإقليمي الدولي لنقابات شمال الصعيد ببنى سويف

افتتح الدكتور إيهاب هيكل النقيب العام لأطباء الأسنان، المؤتمر الإقليمي الدولي لنقابات أطباء الأسنان بمحافظات شمال الصعيد ، والذى نظمته النقابة الفرعية لأطباء الاسنان بمحافظة بنى سويف في دار الضيافة بجامعة بنى سويف.

وقال الدكتور محمود حسين أمين الصندوق للنقابة الفرعية للأطباء ببنى سويف إن المؤتمر الإقليمي الدولي لنقابات أطباء الأسنان بمحافظات شمال الصعيد والذى نظمته النقابة الفرعية لأطباء الاسنان بمحافظة بنى سويف في دار الضيافة بجامعة بنى سويف، في الفترة من 15الى 17ديسمبر.

وأضاف الدكتور محمود حسين أن المؤتمر أقيم بالتعاون مع جامعة بنى سويف وجمعية جراحي الفم والاسنان، حيث شارك في المؤتمر، أكثر من 60 عالم في مجال طب الاسنان بمصر والوطن العربي، تم تقديم 12 ورشة عمل للنهوض بأطباء الاسنان.

وشارك في تنظيم المؤتمر من نقابة بنى سويف الدكتور احمد فؤاد صدقى النقيب والدكتور مجدى محمد علي الأمين العام، والدكتور ماجد صبحى، الدكتور محمد الشريف أعضاء النقابة.

وقال الدكتور إيهاب هيكل النقيب العام لأطباء الأسنان، في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر، إن أعداد الخريجين من كليات طب الأسنان اكثر من احتياجات المستشفيات، مشيراً الى أن هناك أحد المستشفيات في القاهرة يبلغ أعداد أطباء الاسنان 80 طبيب لكل كرسي اسنان.

وأكد الدكتور إيهاب هيكل النقيب العام لأطباء الأسنان، أن أعداد الخريجين من كليات طب الأسنان بالجامعات الحكومية والخاصة يزيد عن الخريجين من الجامعات بدولة كالولايات المتحدة الأمريكية، مشيراً الى أنه طلب من وزير التعليم العالي تحديد الأعداد المطلوبة لالتحاقها بكليات طب الأسنان.



وأوضح النقيب العام لأطباء الأسنان، أنه طلب من وزير التموين أن يضع فرش الاسنان في مستلزمات التموين التي توزع على المواطنين، كنوع من التوعية بأهمية المحافظة على الأسنان.