الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة المتهم بالنصب على مسئول شركة استيراد وتصدير بالسلام للجنايات

حبس
حبس

أحالت نيابة الأموال العامة اليوم الأربعاء،  مسجل خطر، نصب على مسئول بشركة استيراد وتصدير، في مليوني جنيه للحصول على قطعة أرض في منطقة السلام، لمحكمة الجنايات. 

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من مسئول بإحدى شركات الاستيراد والتصدير، مقيم بمحافظة القاهرة، بتعرضه لواقعة احتيال والاستيلاء منه على مبلغ مليوني جنيه.

فقد أسفرت جهود تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة عن قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام بمحافظة القاهرة، بممارسة نشاطًا احتياليًا واسع النطاق تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين من راغبي شراء الأراضي والشقق السكنية وقام بإيهام المجني عليه بأنه على علاقة وطيدة بمسئولي أجهزة المدن الجديدة.

وقام بالاستيلاء منه على مبلغ 2 مليون جنيه وتسليمه صور إيصالات إيداع منسوب صدورها إلى جهات حكومية تفيد السير فى بدء إجراءات تخصيص قطعة أرض وشقتين وتوريد مبالغ مالية، خلافًا للحقيقة ومزورة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته صور قرارات تخصيص قطع أراضي وشقق - صور إيصالات إيداع منسوب صدورها لإحدى الجهات.

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وأنه تحصل على المستندات المزورة من خلال أحد معارفه "حسن النية" عن طريق برامج "الفوتوشوب" وإرسالها للمجني عليه. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة للتحقيق.

حبس مسجل متهم نصاب شركة

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