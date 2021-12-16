خطة لبداية مثالية في 2022.. حاسب نفسك وحدد أهدافك أولاً

يعد الفشل وتكرار الأخطاء من الأمور التي يسعى الإنسان لتجنبها خصوصاً مع بداية عام جديد، حيث يأمل البعض في أن تكون بمثابة حياة جديدة مليئة بالنجاحات سواء على الصعيد المهني أو الاجتماعي.

في هذا الصدد، أوضحت الدكتورة منى القصاص خبيرة التنمية الذاتية لـ«الدستور» أنه لا بد من محاسبة النفس على إنجازات وخيبات العام الماضي، قبل وضع أهداف العام الجديد، فهو بمثابة كشف حساب للشخص.

وأضافت «القصاص» أنه لا بد من التعلم من التجارب الفاشلة السابقة، وذلك للوقوف على المشكلات والمعوقات التي تسببت في حدوث الفشل، من أجل عدم تكرارها.

تجنّب جلد الذات عند محاسبة نفسك

ونوهت «القصاص» بضرورة استخدام نظرية كشف حساب العام الماضي، لكن مع تجنّب الدخول في مشكلة جلد الذات، الذي قد يتحوّل بعد ذلك لمشاكل نفسية أبرزها الاكتئاب والتوتر والقلق.

أكدت: «التعليم وتطوير النفس من الأشياء التي تساعد على تجنب الفشل في العام الجديد.. الفشل مش هيتمحى ولكن يقل»، مشيرة إلى أن كل شخص على هذا الكوكب معرض للفشل والخيبات، ولكن القوي هو الذي يستعيد طاقته ولا يكرر الأخطاء.

مع تحديد الأولويات لكل شخص والأهداف يمكن بشكل كبير تقليل نسب الفشل في العام الجديد.

وأكدت أن الخوف من الوقوع في الفشل والخطأ يتسبب في كثرة الأخطاء والغلطات، الأمر الذي يعرقل النجاح وتحقيق الأهداف.

تحديد الوقت والمدة الزمنية مهم لتحقيق هدفك

وأشارت خبيرة التنمية الذاتية إلى أن وضع الأهداف من الأمور المهمة التي يجب أن تؤخذ في الحسبان، قبل بداية أي شيء في الحياة.

كما أن تحديد مدة زمني لتحقيق الأهداف من الأمور التي تسرع من الإنجاز، بالإضافة إلى وضع خطة في حدود الإمكانيات المتاحة، من خلال وضع أهداف منطقية يمكن تحقيقها.