الخميس 16 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

خطة لبداية مثالية في 2022.. حاسب نفسك وحدد أهدافك أولاً

تحقيق الهدف
تحقيق الهدف

يعد الفشل وتكرار الأخطاء من الأمور التي يسعى الإنسان لتجنبها خصوصاً مع بداية عام جديد، حيث يأمل البعض في أن تكون بمثابة حياة جديدة مليئة بالنجاحات سواء على الصعيد المهني أو الاجتماعي.

في هذا الصدد، أوضحت الدكتورة منى القصاص خبيرة التنمية الذاتية لـ«الدستور» أنه لا بد من محاسبة النفس على إنجازات وخيبات العام الماضي، قبل وضع أهداف العام الجديد، فهو بمثابة كشف حساب للشخص. 

وأضافت «القصاص» أنه لا بد من التعلم من التجارب الفاشلة السابقة، وذلك للوقوف على المشكلات والمعوقات التي تسببت في حدوث الفشل، من أجل عدم تكرارها.

تجنّب جلد الذات عند محاسبة نفسك

ونوهت «القصاص» بضرورة استخدام نظرية كشف حساب العام الماضي، لكن مع تجنّب الدخول في مشكلة جلد الذات، الذي قد يتحوّل بعد ذلك لمشاكل نفسية أبرزها الاكتئاب والتوتر والقلق. 

أكدت: «التعليم وتطوير النفس من الأشياء التي تساعد على تجنب الفشل في العام الجديد.. الفشل مش هيتمحى ولكن يقل»، مشيرة إلى أن كل شخص على هذا الكوكب معرض للفشل والخيبات، ولكن القوي هو الذي يستعيد طاقته ولا يكرر الأخطاء.

مع تحديد الأولويات لكل شخص والأهداف يمكن بشكل كبير تقليل نسب الفشل في العام الجديد.

وأكدت أن الخوف من الوقوع في الفشل والخطأ يتسبب في كثرة الأخطاء والغلطات، الأمر الذي يعرقل النجاح وتحقيق الأهداف. 

تحديد الوقت والمدة الزمنية مهم لتحقيق هدفك

وأشارت خبيرة التنمية الذاتية إلى أن وضع الأهداف من الأمور المهمة التي يجب أن تؤخذ في الحسبان، قبل بداية أي شيء في الحياة.

كما أن تحديد مدة زمني لتحقيق الأهداف من الأمور التي تسرع من الإنجاز، بالإضافة إلى وضع خطة في حدود الإمكانيات المتاحة، من خلال وضع أهداف منطقية يمكن تحقيقها. 

تنمية الذات التوتر والقلق العام الجديد التنمية الذاتية كشف حساب

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسئولون يخالفون توجهات الحكومة

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي 2022.. الحساب المدرسي الموحد

وزير الإسكان يستعرض مشروعات «مدينة حدائق العاصمة»

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 16-12-2021

تفاصيل زيارة رئيس «القابضة للصناعات المعدنية» لـ«مصر للألومنيوم»

الآن مفتوح.. موقع وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا 2022 مجانًا

أشجار «الكريسماس» 2022 مستوحاة من «هاري بوتر» (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

زعيط ومعيط.. ونطاط الحيط

د. القس صفوت البياضى

الإنسان مقامًا وقيمة يعتز به الوطن

د. بهي الدين مرسي

لو لم أكن.. «لوددت أن أكون»

أسماء محفوظ

حكاية الكيندر جاردن

جلال حمام

مَنْ ينتصر.. فى حرب إثيوبيا الأهلية؟

خالد عكاشة

معضلة المقاتلين الأجانب الهاجس الممتد!

مايكل واصف

حتى لا تتفاجأ بمجال العمل بعد التخرج.. ابدأ الآن

إبراهيم داود

معجزة العريش

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

تواصل انتهاكات الاحتلال: إصابات واعتقالات وهدم واقتحام للأقصى

حاخام يتلقى تهديدات بعد دعمه تطعيم أطفال المدارس الإسرائيلية ضد كورونا

وساطة مصر مستمرة.. لماذا تسعى إسرائيل لـ«صفقة تبادل أسرى» مع حماس؟