مقتل مزارع بطلقات نارية فى تجدد خصومة ثأرية بقنا

لقي مزارع مصرعه، مساء اليوم الأربعاء، بطلقات نارية أثناء ذهابه لصلاة العشاء، إثر تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بنجع الجامع بمركز الوقف، شمالي محافظة قنا.

تلقى اللواء مسعد عبدالجليل أبوسكين مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور خالد يوسف مدير المرفق يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة مزارع أمام مسجد بنجع الجامع بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة بجاتي محمود، يبلغ من العمر 65 عاما، متأثرا بإصابته بطلقات نارية أمام مسجد نجع الجامع بقرية المراشدة بالوقف، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الوقف المركزي.

وكشفت التحريات الأولية أن مجهولا أطلق أعيرة نارية تجاه المجني عليه أثناء ذهابه إلى صلاة العشاء، بعد تجدد خصومة ثأرية بدأت منذ 5 سنوات بسبب مشاجرة بين عائلتين بنجع الجامع بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة.